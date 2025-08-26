TMN¤òÂÎ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨²ñ¤¬³«Ëë¡¡¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¡È»ëÄ°³Ð¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡¡þÂçµ¬ÌÏÅ¸¼¨²ñ¡ÖTM¡¡NETWORK¡¡2025¡¡IP¡×¤¬26Æü¤«¤éÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç³«Ëë
¡¡¿Íµ¤²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTM¡¡NETWORK¡×¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸¼¨²ñ¡ÖTM¡¡NETWORK¡¡2025¡¡IP¡×¤¬¤¤ç¤¦26Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎGinza¡¡Sony¡¡Park¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£25Æü¤Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ë¤è¤ë³«ºÅµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ê66¡Ë¤Ï¡Ö40Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤´Ë«Èþ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±½ê¤Ç10·î3Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÃÏ¾å4³¬ÃÏ²¼3³¬¤Î¥Ó¥ë¤Î4¥Õ¥í¥¢·×Ìó1000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÇTMN¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨¤À¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¡ÖÃÎ¤Î¸ø±à¡×¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤É¤Ã¤×¤êÆþ¤ê¹þ¤à²»³ÚÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£±§ÅÔµÜÎ´¡Ê67¡Ë¤Ï¡Ö²»¤È¿¶Æ°¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ï¿·¤·¤¯¤ÆÀ¨¤¤¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¡×¤È´¶Æ°¡£½Ä8¥á¡¼¥È¥ë¡¢²£12¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â²è¼ÁLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼·×3Ëç¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÏÁ°¸åº¸±¦¤È¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤¿20¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¡¢¾²¤Î¿¶Æ°¤¬¸Þ´¶¤ÇTMN¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ö¡¼¥¹Æâ¤ÇÎ®¤ì¤ë¡ÖGet¡¡Wild¡×¤Ê¤É4¶Ê¤òÁª¤ó¤À¾®¼¼¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡È»ëÄ°³Ð¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤Î»É·ã¤¬º®Á³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ï15¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¹½À®¡£1987Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÇÃå¤¿°áÁõ¤ä¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤ë²»³Ú»¨»ï¡¢Ì¾¶Ê¡ÖGet¡¡Wild¡×¤Î¿·ÈÇ¡ÖGet¡¡Wild¡¡Continual¡×¤È¥¢¥Ë¥á¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÌ£³Ð¤òËþÂ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é3¿Í¤¬ÄÌ¤¤µÍ¤á¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯1¹æÅ¹¡×¡ÊÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¡Ë¤æ¤«¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£Åö»þ3¿Í¤¬¿©¤Ù¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥«¥Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É4ÉÊ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡¡¡Ê¹â¸¶¡¡½ÓÂÀ¡Ë
¢ã±§ÅÔµÜ¡Ö40Ç¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¢ä
¡¡¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅ¸¼¨¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿3¿Í¡£±§ÅÔµÜ¤Ï¡Ö40Ç¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿É½¾ð¡£Ëè·î²¿ÅÙ¤â¶äºÂ¤òË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾®¼¼¤â¡ÖËè²ó¤³¤Î·úÊª¤ÎÅ¸¼¨¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó»Ï¤Þ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¹©»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»î¿©¡£¥°¥ë¥á¤À¤È¤¤¤¦3¿Í¤â»Å¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÌÚº¬¾°ÅÐ¡Ê67¡Ë¤Ï¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¾®¼¼¡Ë¤¬°ìÈÖ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾®¼¼¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤È²û¤«¤·¤µ¤«¤éÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤ÊÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±§ÅÔµÜ¤Ï¡Ö1987Ç¯¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î°áÁõ¡×¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡È¤³¤ìÃå¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£