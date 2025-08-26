µÈÂôÎ¼¡õ²£ÉÍÎ®À±¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¥³¥ó¥Ó¡¡¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤â¶¦±é¤«¡Ä¼Â¸½ÁÀ¤¦£Î£È£Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º·×²è¤ÎàÃæ¿Èá
¡¡£Î£È£Ë¶ÉÆâ¤ÇÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎàÌÜ¶Ìá¤ò½ä¤ëÆ°¤¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¡Ö£Â¡Ç£ú¡×½é½Ð¾ì¤È¤¤¤¦ÌÜ¶Ì¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎòÂå»ëÄ°Î¨¥ï¡¼¥¹¥È£²°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Æ±¶É¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Î¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ê²ñ¡õ¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ë¡¢¥á¥¬¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¼ç±é¡¦µÈÂôÎ¼¡Ê£³£±¡Ë¤È½à¼ç±é¡¦²£ÉÍÎ®À±¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¶¦±é¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¡ÖÂè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²èÏÈ¤Ç¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Â¡Ç£ú¡×¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£¶Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¹ÈÇò¡×½é½Ð¾ì¡£»Ê²ñ¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖLOVE PHANTOM¡×¡Öultra soul¡×¤Î£³¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Âè£²Éô¡Ê¸á¸å£¹»þ¡ÁÆ±£±£±»þ£´£µÊ¬¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï£³£²¡¦£·¡ó¤Ç¡¢°ìºòÇ¯¤Î²áµîºÇÄã¡Ê£³£±¡¦£¹¡ó¡Ë¤«¤éÈùÁý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎòÂå¥ï¡¼¥¹¥È£²°Ì¡£Âè£±Éô¡Ê¸á¸å£·»þ£²£°Ê¬¡ÁÆ±£¸»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤â£²£¹¡¦£°¡ó¤È¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤È¤Ê¤ê¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ïà¥µ¥×¥é¥¤¥º²Î¼êÏÈá¤È¤·¤Æ¡¢²ÎÉ±¡¦Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶½¼ý£±£±£µ²¯±ß¡Ê£¸·î£²£´Æü»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎË®²è¼Â¼Ì¤Ç£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¼ç±é¡¦µÈÂô¤È½à¼ç±é¡¦²£ÉÍ¤Î¶¦±é¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿µÈÂô±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤È¡¢´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿²È¤ÎÂ©»Ò¡¦½Ó²ð¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÎÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÊõ¤ÏÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¹ÈÇò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤È²£ÉÍ¤µ¤ó¤Î¶¦±é¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â²£ÉÍ¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¼ç±é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²£ÉÍ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¼Ô¤Ç¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¡¢¤â¤·¤¯¤Ï£²¿Í¤¬¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤¤¤¦·Á¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¾ì²Î¼ê¤È°ã¤¤¡¢»Ê²ñ¼Ô¤ä¿³ºº°÷¤Ï½Ð±é»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¡£Â¿¤¯¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»ëÄ°Î¨¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê£Î£È£Ë´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÏÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²£ÉÍ¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»Ê²ñ¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤¿King Gnu°æ¸ýÍý¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Î£È£Ë¤È¤¹¤ì¤Ðà²ÎÉñ´ìá¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±é½Ð¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öºòº£¡¢¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë£Ë¡Ý£Ð£Ï£ÐÀª¤¬¹ÈÇò¤ÇÌö¿Ê¡£ºòÇ¯¤â£´ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø£Ë¡Ý£Ð£Ï£ÐÍê¤ê¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë²ÎÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤ÈÈãÈ½¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤í¹ÈÇò¤Ç¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤Ù¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹ñÊõ¥³¥ó¥Ó¤¬¹ÈÇò¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë