°æ¾å¾°ÌïÀï¤Ï´°Á´¾ÃÌÇ¡©¡ÖÁ´Á³¥À¥á¡× ¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ò¸µ²¦¼Ô¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç£×£á£ë£å£Ò£é£ó£å²ñÄ¹¤ÎÏÂµ¤¿µ¸ã»á¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡ÖÏÂµ¤¿µ¸ã¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥¢¥¸¥à²ñÄ¹¤Îà¤¢¡¼¤ä¤óá¤³¤ÈÀÖ°æ¾ÍÉ§»á¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÂÐÀï¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇÄ©Àï¼Ô¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¤¿¤À¡¢£±³¬µé²¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë°µ¾¡¤Ç¤¤º¤ËÉ¾²Á¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤Ï¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡ÊÈ½Äê¤Ç¡Ë¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¾¡¤Á¤Ç¤·¤ç¡£¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡ËÁ´Á³¡¢¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¸¥ã¥Ö¤â¥À¥á¡£¿¤Ó¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤¢¤ì¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡ÀÖ°æ»á¤â¡Ö°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ò¼´¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ê°æ¾å¤Î¡Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç½ª¤ï¤ê¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¡Ö¡Ê°æ¾å¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ËÍèÇ¯¤ÎÃæÃ«¡Ê½á¿Í¡ËÁª¼ê¤Î¸å¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¤¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¡Ê¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î¡ËÅý°ìÀï¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê£×£Â£Ï²¦¼Ô¤Î¡Ë¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬°æ¾å¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ°¤Ë²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µÕ¤ËÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤À¡£ÀÖ°æ»á¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥¦¥ë¥È¥é£Ã¤Ï¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬¡ÊºÆ¤Ó¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤ËÍî¤È¤·¤Æ¡Ê°æ¾å¤È¡Ë£±£²·î¤Ë¤ä¤ë¡£¡Ê¥µ¥¦¥¸¤Ç¥ê¥ä¥É¥·¡¼¥º¥ó¤ò¼çºË¤¹¤ë¡Ë¥È¥¥¥ë¥³Õ²¼¤¬¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏµÞÅ¾Ä¾²¼¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦¡£¡Ê°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ë¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤È¥Ü¡¼¥ë¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬·ù¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÎÊý¤¬·ù¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°æ¾åÀï¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤Ï¡Ö²¶¤ÏÎ¾Êý¡¢Á´Á³ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÎÊý¤¬¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¤Þ¤¿Îý½¬Ãæ¤Ë¥±¥¬¤¹¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¼Â¸½¤Ë¤Ïµ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£