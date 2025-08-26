¡Úºå¿À¡Û¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡×31Æü¤Ë½é¤Î¹Ã»Ò±à¹ßÎ×¡¡µð¿Í¤Ï¸×ÅÞ¡õºå¿À¤ÏàÄà¤ê¥Ð¥«á¤Î¥«¥ª¥¹
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£±£¶¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤¬£²£¹Æü¤«¤é£²°Ì¡¦µð¿Í¤òËÜµòÃÏ¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡££³Ï¢Àï¤Î£³ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë£³£±Æü¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç·ëÀ®£µ£°¼þÇ¯¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡×¤¬ÌîµåÃæ·Ñ¡Ö¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¡×¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤ò¹Ô¤¦¡£½é¤ÎÀ»ÃÏÍè¾ì¤òÁ°¤Ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥ÓÌ¾¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ë¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ï¾ïÏ¢¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢·ëÀ®¤«¤éÈ¾À¤µª¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°Õ³°¤Ë¤â£²¿Í¤È¤âÀ»ÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£Âç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦µð¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹£·£µÇ¯¤Î·ëÀ®°ÊÍè¡¢ÀµÅýÇÉÌ¡ºÍ¤Ç´ÑµÒ¤ä¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë°ú¤¹þ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë½ÅÄÃ¥³¥ó¥Ó¡£¤â¤Á¤í¤óÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¶è¤À¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥ÓÌ¾¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬£ÇÅÞ¡¢¸×ÅÞ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µð¿Í¤ÏÀ¸¿è¤Î¡Ö¸×ÅÞ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºå¿À¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«¡×¡£º£²ó¤Ï¤¤¤ï¤Ðºå¿ÀÂ¦¤¬à¤ªÉÕ¤¹ç¤¤á¤·¤Æµð¿Í¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Ï·ÝÌ¾¤¬¥¢¥À¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤È¤ÏÁÂ±ó¡££²£°£²£³Ç¯¤Ë²¬ÅÄºå¿À¤¬£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£³£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤â¡¢µð¿Í¤Î¸µ¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼èºà¤ä¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾¤Ï¤Û¤Ü³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬²÷Ä´¤Ë¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¡¢½çÄ´¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¹Ã»Ò±à¤òË¬Ìä¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¡Øµð¿Í¤Ê¤Î¤Ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄêÃå¤µ¤»¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸×´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤â¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Êµð¿Í¡Ë
¡¡¤«¤Ê¤ê¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤¬¡Öµð¿Í¤Ê¤Î¤Ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¹¤á¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢²òÀâ¶È¤Ç¸×ÅÞ¤Î¿´¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¤Ä¤«¤á¤Ð¡¢¸×´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤âÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Ï¢ÆüÏ¢Ìë¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï£µËü¿Í¤ËÇ÷¤ëÂç´Ñ½°¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À»ÃÏ¤Ç¤ÎàÀ¸´ÑÀïá¤Ï¸×ÅÞ¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌ¡ºÍ¤Ë¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡×¤Ï¥³¥ó¥Ó·ëÀ®£µ£°¼þÇ¯µÇ°Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÍè¤Æ¡ª¡¡¸«¤Æ£±¡¡¾Ð¤Æ¡ª¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¡Ö·à¾ì¤ÇàÀ¸¤ÎÌ¡ºÍá¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Êºå¿À¡Ë¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£Âç¸æ½ê¥³¥ó¥Ó¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤É¤ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£