µÜºêÈþ»Ò¤¬24Ç¯¤Ö¤êÏ¢¥É¥é¼ç±é¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Þ¥ÞÌò¡¡¡ÈÂç³ØÀ¸¡ÉÌÝÂåÏÂ¿Í¤È¶¦±é¡Ø²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡Ù¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦µÜºêÈþ»Ò¡Ê66¡Ë¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡Ê21¡Ë¤¬¡¢10·î¥¯¡¼¥ë¤ÎÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚ¥É¥é¡Ø²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡Ù¡Ê10·î11Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§40¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬26Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µÜºê¤¬24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢¥É¥é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛµÜºêÈþ»Ò¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Þ¥Þ»Ñ
¡¡¤³¤È¤·3·î¤Ë2²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ã±È¯¥É¥é¥Þ¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢Ï¢¥É¥é²½¤¬¼Â¸½¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤¬¡¢ ²ð¸î»Î»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤¹¤ë¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡Ë¬¤ì¤ëµÒ¤ÎÂçÈ¾¤¬Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÀÅ©¤ò¤¦¤Ã¤¿¤ê¡¢·ì°µ¤òÂ¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤¹¤ëµÒ¤â¤¤¤ë¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ï¸íÓë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤á¡¢¤È¤í¤ßºÞ¤òº®¤¼¤ÆÄó¶¡ ¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¡¦¾å¿ù¤Þ¤ê¤¨ ¡ÊµÜºê¡Ë¤¬»ÅÆþ¤ì¤«¤éÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÀ½¥ï¥¤¥ó¡ÖSEE YOU IN MY DREAMS¡×¡£°û¤á¤ë¤Î¤ÏÀ¸³¶¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ1ÇÕ¸Â¤ê¡£°û¤á¤Ð¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë ¡ÈËâË¡¤Î¥ï¥¤¥ó¡É¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ëµÒ¤ò ¡È¿ÍÀ¸ºÇ´ü¤ÎÌ´¡É¤Ø¤òÍ¶¤¦¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¡¦¿ÀÂåÂçµ±¡ÊÌÝÂå¡Ë¤¬µÒ¤ÎÁ÷·Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Âç½°±é·à°ìºÂ¤ÎÌò¼Ô¡ÊÏÆÌòÀìÌç¡Ë¤ä¡¢ Éþ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥¿¥ï¥Þ¥óÊë¤é¤·¤Î½÷À¡¢¸¢ÎÏ¤ÎÏÄ¤ß¤ò»ØÅ¦¤·Â³¤±¤¿¿·Ê¹¼Òµ¼Ô¤é¤¬Å¹¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÃíÊ¸¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Æâ¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê½Ð¤¹¡£¡ÈÎáÏÂ¤Î¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹µÜºê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¡£Ä¹¤¤ÇÐÍ¥À¸³è¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ï¢¥É¥é¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÌÝÂå¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È ¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£À¤Âå¤Î°Û¤Ê¤ë2¿Í¤Î½é¶¦±é¤Ë¤è¤ë²½³ØÈ¿±þ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¹¤º¤é¤ó¡Ù¡Ø¤¢¤°¤ê¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀ¶¿åÍÀ¸»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£Á´11²óÍ½Äê¡£
¢£¾å¿ù¤Þ¤ê¤¨¡Ê¥¦¥¨¥¹¥®¡¦¥Þ¥ê¥¨¡ËÌò¡¿ µÜºêÈþ»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§
¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×¤Î¥Þ¥Þ¡£¸µ¤ÏÂçÉÂ±¡¤Î´Ç¸îÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¡¢ÁíÉØÄ¹ ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Ë¬¤ì¤ëµÒ¤ÎÂçÈ¾¤¬Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ ´Ç¸î»Õ¤ä²ð¸î»Î»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸Û¤¤¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä·ì°µÂ¬Äê¤Ê¤É²ð¸î¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÒ¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±ÉÍÜºÞ¤Ê¤É¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÆÃÀ½¤ÎÅÀÅ©¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ê¤¨¤¬¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î°å»Õ¤ËÍê¤ó¤Ç½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤Þ¤ê¤¨¤¬»ÅÆþ¤ì¤«¤éÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖSEE YOU IN MY DREAMS¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢¼î¶Ì¤Î°ì ÇÕ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤ËµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Å¹¤Ï¡¢¤Þ¤ê¤¨¤Î½»µï¤ò·ó¤Í¤ë¡£ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê ¡£ ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤òºî¤ë¤Î¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¤Û¤É¡£
¡½¡½º£Ç¯3·î¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¤½¤·¤Æº£ºî¤Ç¤Ï¼ç±é¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤Ê¤É3·î¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬ÂçÀª¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥é¥¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤â¥°¡¼¥ó¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö²ð¸î¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ê¡¢²ð¸î»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¤â¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢²ð¸î¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÌÜÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Ë¹Ô¤±¤ÐÍ§Ã£¤Ë¤â²ñ¤¨¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç»ö¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×¤ËµÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ´ü¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¤È¤«ºÇ´ü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤íÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤Ê¡£¡Ö¿·À¤³¦¥°¥ê¥ë¡×¤È¤¤¤¦Å¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬²¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Á³¤Ë¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡¢¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÀÂåÂçµ±¡Ê¥¯¥Þ¥·¥í¡¦¥À¥¤¥¡Ë21ºÐ¡¿ÌÝÂåÏÂ¿Í
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§
Âç³ØÀ¸3Ç¯À¸¤Ç¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×¤òË¬¤ì¤ëµÒ¤ÎÁ÷·Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£FX¤Ë¼ê¤ò¤À¤·µð³Û¤ÎÂ»¼º¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´í¸±¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¤¤ï¤æ¤ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶§°¤ÊÁÈ¿¥ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¿È¤òÀø¤á¤ë¤è¤¦¤ËÊ¡»ã¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×¤ËÅ¾¤¬¤ê¤³¤à¡£Á÷·Þ¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤¬¡¢Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢À¸µ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤À¤Ê¤È¡£ËÍ¤Ï21ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿ÀÂåÂçµ±¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤É¤³¤í¡©
¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉáÃÊ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤ÏËÍ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ¤É¤¤Î¼ã¼ÔÁü¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÜºê¤µ¤ó¤È½é¶¦±é¡ª¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
µÜºê¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏµÜºê¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×¤ËµÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¿Í¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËèÇ¯µ¢¾Ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢ÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤â¤·²ñ¤¨¤ë¤Ê¤é¤â¤¦°ì²óÁÄÊì¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×¤Ï¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤ËÃ¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿Í¤È¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÆ±À¤Âå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
