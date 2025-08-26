Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢£²£¹Ç¯Á°¤ÎÅÚ°æ¥³¡¼¥Á¤Ø¤ÎË½¸ÀÁûÆ°¤ÇÀèÇÚÅê¼ê¤Ë¡Ö¤¿¤ÉÕ¤±¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¡Ê·îÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µð¿ÍºßÀÒ»þÂå¤Î£±£¹£¹£¶Ç¯¤ËÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÅÚ°æÀµ»°¥³¡¼¥Á¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿°ìËë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÌÐÎ¨¤¤¤ëËê¸¶´²¸Ê»á¡¢¸µÌÚÂç²ð»á¤Îµå³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É·³ÃÄ¤¬½¸·ë¡£¡Ö°ìÌÐ·³ÃÄ¤¬¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ë¡ª¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¥×¥íÌîµå¡ÊÈë¡Ë»ö·ïÊí£Ó£Ð¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£
¡¡£²£¹Ç¯Á°¡¢°ìÌÐ¤¬Îý½¬»þ¤ËÅÚ°æ»á¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢²¿ÍÍ¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤è¡ª¡¡¤¯¤À¤é¤Í¤¨¡ª¡¡¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¡¢¤¤¤é¤Í¤¨¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö°ìÌÐË½¸À»ö·ï¡×¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·»Ï¤á¤¿°ìÌÐ¡£
¡¡¡Ö¡Ê»î¹ç¤Ç¡Ë¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆü¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤Ç¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤¬ËÍ¤À¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¡¢ÅÚ°æ¥³¡¼¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ËÍ¤ÎÎ©¶µÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡£¡Ø°ìÌÐ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤¤¡Ù¤È¡£¡ØºòÆü¤Î¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Ï¥À¥á¤À¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¡¢¤Þ¤º¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤Ç¤ß¤ó¤Ê½ÀÆðÂÎÁà¤È¤«¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¤«¡¢¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤«°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤À¤±ºÇ½é¤«¤éÎ¥Ã¦¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£ËÍ¤À¤±¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼«Ê¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥·¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ç²¶¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Ð¥ó¥È¡ÊÎý½¬¡Ë¤ä¤Ã¤È¤±¡ª¤È¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÅÚ°æ»á¤Î»Ø¼¨¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Ð¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°½ª¤ï¤Ã¤ÆÃëÈÓ¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤À¤±¡£²¿»þ´Ö¤â¼«Ê¬¤Ç¥Ð¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë½¦¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¥Þ¥·¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ëÆþ¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥Ð¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£ÅÚ°æ¤µ¤ó¡¢¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ´Á³Íè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃëÈÓ¤Î»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ø¤¢¤¤¤Ä¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÅÚ°æ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤È¡¢²¶¤Ë¥Ð¥ó¥È¤ä¤é¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ø¤â¤¦¡¢¤¤¤¤¤¾¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆ¬¤Ë¤¤Æ¡¢Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë±«Å·Îý½¬¾ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Ëê¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿Ëê¸¶¤µ¤ó¤ò»Ø¤µ¤·¤¿°ìÌÐ¡£
¡¡¡ÖËê¤µ¤ó¤¬²¶¤¬¤º¤Ã¤È¥Ð¥ó¥È¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ë¥³¥Ã¤È²¶¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¡Ø°ìÌÐ¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¿¤ÉÕ¤±¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¡ª¡¡²¶¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤ËÍè¤Æ¤¿¤«¤éµ¼Ô¤¬Á´»æ¤¤¤ë¤Î¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¡ÊËê¸¶»á¡Ë¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÚ°æ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡ª¡¡²¿ÍÍ¤Ê¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈËê¸¶¤µ¤ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËê¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢Á´»æ¡Êµ¼Ô¤¬¡Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿°ìÌÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ëê¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿·Ê¹¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê°ìÌÐ¤¬¡Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¡Ø¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¡×¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¤È¡Ö¿·Ê¹µ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¶¤ï¤á¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢µ¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¡ØÍê¤à¤«¤é¡¢¤³¤Î¤³¤È¤À¤±¤ÏÌÀÆü¡¢ÀäÂÐ½ñ¤¯¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤ÊÊÖ»ö¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¡ØÌóÂ«¤À¤«¤é¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢Á´»æ£±ÌÌ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢°ìÈ¯£²·³Íî¤Á¤ÇÈ³¶â¤À¤â¤ó¤Í¡×¤ÈËê¸¶¤µ¤ó¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼¡¤ÎÆü¤ËÁ´°÷¤ÎÁ°¤Ç¼Õºá¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢È³¶âÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£²·³¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î¿Í¤¬Á´Éô¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËê¸¶¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥º¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¡£¥¬¥¹È´¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿ÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿Ëê¸¶»á¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤¤¤é¤Í¤¨¤è¡ª¡¡¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ã¤Æ¡£¤¤¤é¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡¢¤½¤ì¤¬¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£