28ºÐÆüËÜÂåÉ½¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¸Å¹ë¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¡ª ºòµ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î14¥´¡¼¥ë¡¦14¥¢¥·¥¹¥È¡¢ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬ÃÂÀ¸
¡¡Âç¶¶Í´µª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¸½ÃÏ£¸·î25Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É£±Éô¤Î¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤«¤é¿¹²¼Î¶Ìð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2028Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯·ÀÌó¤Ç£±Ç¯¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï25¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þÂå¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«28ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×²¼¤äÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¸ø¼°Àï51»î¹ç¤Ç¶Ã°Û¤Î14¥´¡¼¥ë¡¦14¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼ÂÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¿¹²¼¡£Âç¶¶¤È¤ÎÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢Í¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë¸Å¹ë¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ËÆ³¤±¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
