¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¡G1¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Û¹ÓÈøÁï¡¡ÃÏ¸µNo.1¤¬´ÓÏ½¤ÎÁö¤ê¤ÇÄºÅÀ¤Ø
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼G1¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¡×¤ÏºÇ½ªÆü¡¢Í¥¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¹ÓÈøÁï¤¬Ãæ¿´¡£ÃÏ¸µ¤Çµ¤¹ç¤ò¸«¤»¤ë¤È¤ß¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µNo.1¤Î¹ÓÈø¤¬Å¸³«¤òÆÍ¤¯¡£½à·è¤Ï°µ´¬¤ÎÂ®¹¶·à¤À¤Ã¤¿¡£ËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤¾å¤²¡¢´ÓÏ½¤ÎÁö¤ê¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¼Ä¸¶¤â¥Þ¥·¥ó¤Î¾õÂÖ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î°è¡£½½Ê¬¤ËÀï¤¨¤ë¡£ÀÄ»³¼þ¤â¶¯ÎÏ¡£º´Æ£Ëà¤¬ÉÝ¤¤Â¸ºß¡£
¡¡¡ã1¡äº´Æ£ËàÌï¡¡·Ú¤¤´¶¤¸¤¬¼è¤ì¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤Ç¡£ºÇ½ª¡Ê¥ì¡¼¥¹¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤ÆÄ´À°¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½à·è¤¯¤é¤¤¹¶¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã2¡äµ×ÌçÅ°¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ä¤Ï´¹¤¨¤ë¤±¤É¸õÊä¤Ï¤¢¤ë¡£¾¯¤··Ú¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÅÅµ¤¤À¤±ÈùÄ´À°¡£
¡¡¡ã3¡ä¼Ä¸¶ËÓ¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤º¤Ã¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤¡£¥¿¥¤¥ä¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤Ï¸ò´¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤â¤¦¾¯¤·²þÁ±¤·¤¿¤¤¡£½Ð¤¬´Å¤¤¡£¥¯¥é¥Ã¥Á´Ø·¸¤ÏÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ã4¡ä¹ÓÈøÁï¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¾è¤ê¤Å¤é¤¤¡£¥Ï¥Í¤ë¤·³ê¤ë¤·¿¤Ó¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¤òÌá¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤«¡¢¿·ÉÊ¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡ã5¡äÀÄ»³¼þÊ¿¡¡°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥Ï¥Í¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿¤Ó¤¬¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£¥¿¥¤¥ä¤Ï¤³¤ì¤ò¸õÊä¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÉáÄÌ¡£
¡¡¡ã6¡ä¾¾ËÜ¹¯¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÎÏ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÄì¾å¤²¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÎý½¬¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¥¿¥¤¥ä¤â´¶¤¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã7¡äÃæÂ¼°ÉÎ¼¡¡À°È÷¤·¤ÆÆ°¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¤±¤É¾¯¤··Ú¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤ò³ÎÇ§¡£¥¿¥¤¥ä¤Ï³ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸ò´¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤¹¤´¤¯ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã8¡äÃæÂ¼²í¿Í¡¡½éÆü¤Ë´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡£