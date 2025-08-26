¡Ú¾¾¸Í¶¥ÎØ¡¡G3»¸»¸¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÂìß·Àµ¸÷ÇÕ¡¡ºÇ½ªÆü¡ÛÃÏ¸µ¤ÎSÈÉ¡¦´äËÜ½Ó²ð¡¡¾¾¸ÍµÇ°3ÅÙÌÜ¤ÎV¤À
¡¡¾¾¸Í¶¥ÎØ³«Àß75¼þÇ¯µÇ°G3¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ö»¸»¸¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÂìß·Àµ¸÷ÇÕ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â600Ëü±ß¡Ë¤ÏºÇ½ªÆü¡¢12R¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎSÈÉ¡¦´äËÜ½Ó²ð¤Î¾¾¸ÍµÇ°3ÅÙÌÜ¤ÎV¡ÊÅöÃÏ¤ÇÀéÍÕ¡¢¼è¼ê¤ÎÂåÂØ³«ºÅ¤ÎµÇ°¤âV¡Ë¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î´äËÜ¤¬Ãæ¿´¤À¡£½à·èÆ±ÍÍ¤Ë¿¼Ã«¤ÎÀè¹Ôºö¤Ë¾è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ïº¹¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÃÏ¸µµÇ°V¤ò¾þ¤ë¡£3Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ËÌÄÅÎ±¤Î°ìÈ¯¤ÏÅöÁ³¡¢Éî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã1¡ä¿¼Ã«ÃÎ¹¡¡°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã2¡äÎëÌÚÎµ»Î¡¡Èè¤ì¤¬À¨¤¯¤Æ¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¼«ÎÏ¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡£
¡¡¡ã3¡äËÌÄÅÎ±Íã¡¡¡Ê3Ï¢¾¡¤Ï¡Ë¤Þ¤°¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£G1¤Î¸å¤Ç¤¤Ä¤¤¤·Îý½¬ÉÔÂ¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã4¡ä¿À»³ÂóÌï¡¡¤·¤Î¤¤¤ÇºÇ¸å¤Ëº¹¤»¤¿¤·¡¢¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤òÄ´À°¤·¤¿¤¤¡£´ØÅì3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã5¡ä±àÅÄ¾¢¡¡¤¤Ä¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼þ¤ê¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àî·¯¤ÎÊý¤¬Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Ê¡²¬3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã6¡ä»°Ã«À¯»Ë¡¡Aµé¾å¤¬¤ê¤Ç·è¾¡¤Ë¾è¤ì¤¿¤·¡¢¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»ÃæÆ§¤ßÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡£Æî´ØÀª¤Ø¡£
¡¡¡ã7¡ä±«Ã«°ì¼ù¡¡Ï¢Æü¡¢µÓ¤Î¾õÂÖ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·Ä´»Ò¤Ï¤¤¤¤¡£½é¤ÎÎëÌÚ·¯¡£
¡¡¡ã8¡ä¾®ÀîÍ¦²ð¡¡33¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡£ËÌÄÅÎ±·¯¤Ø¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤·´èÄ¥¤ë¡£
¡¡¡ã9¡ä´äËÜ½Ó²ð¡¡ºÇ¸å¤ÏÈ´¤±¤¿¤·¡¢µÓ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£ÂÎ¤Î´¶¤¸¤Ï¤Ü¤Á¤Ü¤Á¡£ËÜÅö¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¶¯¤¤¿¼Ã«·¯¤Ø¡£