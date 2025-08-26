Ž¢ÃÏ²¼Å´ÇîÊª´ÛŽ£Âçµ¬ÌÏ²þÁõŽ¤Å¸¼¨Êª¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©
ÃÏ²¼Å´ÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1001¹æ¼Ö¤È301¹æ¼Ö¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û▶¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ³ëÀ¾±Ø¹â²Í²¼¤Î¡ÖÃÏ²¼Å´ÇîÊª´Û¡×▶µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤ÎÆâÉô¤Ï¡Ä¡Ä¡Ä¡©
Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤ÃÏ²¼Å´»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÇîÊª´Û¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡¦ÅìÀ¾Àþ¤Î³ëÀ¾±Ø¹â²Í²¼¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡ÖÃÏ²¼Å´ÇîÊª´Û¡×¡£
¼ÂÊª¤ÎÃÏ²¼Å´¼ÖÎ¾¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤»ÜÀß
Åìµþ¥á¥È¥í¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ØÏ¢ºâÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥á¥È¥íÊ¸²½ºâÃÄ¡×¤¬±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÛÆâ¤Ë¤ÏÅìÍÎ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ²¼Å´¼ÖÎ¾1000·Á¤ä¡¢´Ý¥ÎÆâÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿300·Á¤Î¼ÂÊª¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢ÀéÂåÅÄÀþ6000·Ï¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¥Ç¥£¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æ°ÍÉÁõÃÖÉÕ¤¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
Å¸¼¨Êª¤ÏÅìµþ¥á¥È¥í¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄëÅÔ¹âÂ®ÅÙ¸òÄÌ±ÄÃÄ¡Ê±ÄÃÄÃÏ²¼Å´¡Ë¡×¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤¬¡¢1927Ç¯12·î30Æü¤Î³«¶ÈÅö½é¡¢±ÄÃÄÃÏ²¼Å´¤Î¤µ¤é¤ËÁ°¤Î¡ÖÅìµþÃÏ²¼Å´Æ»¡×¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤Î»ÜÀß¤À¡£
Æ±´Û¤Ï1986Ç¯7·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£ÃÏ²¼Å´¤ÎÀ¤³¦½é¤äÆüËÜ½é¤Îµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÎò»Ë¤òÅÁ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ²¼Å´°¦¹¥²È¤äÆü¡¹Ë¬¤ì¤ë²ÈÂ²Ï¢¤ì¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥È¥íÊ¸²½ºâÃÄ¤Ï»ÜÀßÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤ä2027Ç¯ÅÙ¤ËÃÏ²¼Å´100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ²¼Å´ÇîÊª´Û¤ÎÅ¸¼¨Êª¤Î¹¹¿·¤ä»ÜÀß¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2003Ç¯¤Ë¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç´°Á´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Ï1000·Á¡¢ÊÝÀþÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¥«¡¼¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤ËÃæÌî¹©¾ì¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿´Ý¥ÎÆâÀþÍÑ300·Á¤¬¿·¤¿¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¡¢1000·Á¤Îº¸ÎÙ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´ÛÆâ¤Î°ìÉôÅ¸¼¨Êª¤Î¸«Ä¾¤·¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÉûÅÔ¿´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¥«¥Ã¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¡×¤Î¼ÂÊª¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¹â²ÍÀþ²¼¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Î´Ä¶¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸¼¨Êª¤ÎÄÉ²Ã¤ä¹¹¿·¤âÆñ¤·¤¯¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÃÏ²¼Å´ÇîÊª´Û¤Î³°´Ñ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï2Ç¯¸å¤Ê¤Î¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¹ÊóÉô ¹Êó²Ý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÇîÊª´Û¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ²¼Å´100¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Å¸¼¨Êª¤Î¹¹¿·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌ¤³ÎÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ²¼Å´³«ÄÌ100¼þÇ¯µÇ°¹Ô»ö¤Î3¤Ä¤ÎÊý¿Ë¡¢¡Ê1,¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤ÎÉ½ÌÀ¡¢2,³«ÄÌ100Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢3,¾Íè¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¾úÀ®¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¸å¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥á¥È¥íÊ¸²½ºâÃÄ¤È¶¨Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÃÏ²¼Å´ÇîÊª´Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸¼¨Êª¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÉ®¼Ô¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï°úÂà¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÂ¿¤¯¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í³ÚÄ®Àþ¡¦¿·ÌÚ¾ì±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê¤Î¿·ÌÚ¾ì¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ë¤Ï¡¢ÀéÂåÅÄÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿6000·Ï6102ÊÔÀ®¡ÊÎÌ»ºÂè1¹æÊÔÀ®¡Ë¡¢Í³ÚÄ®Àþ¤äÉûÅÔ¿´Àþ¤Ç³èÌö¤·¤¿7000·Ï7101ÊÔÀ®¡¢·±ÎýÍÑ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë6000·Ï¡ÊÂè°ì»îºî¼Ö¡Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢´Ý¥ÎÆâÀþ¤ÎÃæÌî¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ë¤Ï¶äºÂÀþ01·Ï¡Ê101ÊÔÀ®¡Ë3Î¾ÊÔÀ®¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì·òºß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°¾ùÅÏÀè¤Î¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¤«¤éÎ¤µ¢¤ê¤·¤¿´Ý¥ÎÆâÀþÍÑ¤Î500·Á4Î¾¤Î¤¦¤Á¡¢3Î¾¤¬²þ½¤¹©»ö¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â±ÄÃÄÃÏ²¼Å´³ÆÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¼°¤¬¡¢Èó¸ø¼°¤Ê¤¬¤é¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¹¤¤¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡©
°ÊÁ°Åìµþ¥á¥È¥í¤Ë¡¢ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Î²óÅú¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤Î°úÂà¼ÖÎ¾¤ÎÊÝÂ¸Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÊÝÂ¸ÊýË¡Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌ¤Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Á´¼ÖÎ¾¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤ÎÇîÊª´Û¤Ë¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢µ»½ÑÅª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¼ÖÎ¾¤¿¤Á¤¬¡¢ºÆ¤Ó»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Å¸¼¨¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î³ëÀ¾±Ø¹â²Í²¼¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢°ÜÅ¾¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¹â²Í²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçµÜ¤ÎÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤äµþÅÔ¤ÎµþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ê¤É¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿·Àß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«¼Ò¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤«¤é¤ÎÀþÏ©¤â°ú¤¹þ¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Äê´üÅª¤ËÊÝÂ¸¼ÖÎ¾¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2021Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Î¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤â¡¢³¤Ï·Ì¾¸¡¼Ö¶è¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë·Á¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝÂ¸¼ÖÎ¾¤ÎÀßÃÖ¤¬¼ÖÎ¾´ðÃÏÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Å´Æ»·Ï¤ÎÇîÊª´Û¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÂÎ¸³¡¦ÂÎ´¶¤¹¤ë¡×Å¸¼¨Êª¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Å¸¼¨ÊªÆâ¤Ç±Ø¤äÎó¼ÖÆâ¤Ç¤Î¶ÈÌ³ÂÎ¸³¤ä¡¢Å´Æ»ÎÏ³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£º£¸å¡¢±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤ÎÁýÀß¤ä¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»Å»öÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÅìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Î¼Ò°÷¤¬¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¡ÖÁí¹ç¸¦½¤·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤Î¤ª»Å»öÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢±¿Å¾»Î¤ä¼ÖÎ¾À°È÷»Î¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÃÏ²¼Å´ÇîÊª´Û¤Î6000·Ï±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
°ÂÁ´¤ä²÷Å¬À¤Îµ»½Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡©
¤Þ¤¿ÃÏ²¼Å´¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅ´Æ»¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë°ÂÁ´À¤ä¡¢²÷Å¬À¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤«¤ì¤¿µ»½Ñ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼Â¸³¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Áí¹ç¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾Íè¤Î¡ÖÃÏ²¼Å´ÇîÊª´Û¡×¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÉßÃÏÆâ¤Ë¡¢ÅìµþÃÏ²¼Å´Æ»¡¢±ÄÃÄÃÏ²¼Å´»þÂå¤«¤é¤ÎÌ¾¼Ö¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¼ïÂÎ¸³»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ê¤É¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë·Á¤ÇÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢Å¸¼¨Êª¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¿ï»þ¹Ô¤¤¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ÖÎ¾¤Î¼ÂÊª¤òÅ¸¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£º£¸å¤Î¡ÖÃÏ²¼Å´ÇîÊª´Û¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÅÏÉô »Ë³¨ ¡§ Å´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë