¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛÀ¾»³µ®¹À¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö2¤ÄÌÜ¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡¢Í¥¾¡¤À¤±¤òÁÀ¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤ÏÀè·î¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤ÆSG¥¦¥¤¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾»³µ®¹À¡Ê38¡áÊ¡²¬¡Ë¡£ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¿´¶¡¢Ç°´ê¤Ç¤¢¤ëÃÏ¸µSG½éÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½Àè·î¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Ç¤ÎSG¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£SG7ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¤Ç¡¢¤È¤¦¤È¤¦Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏSG¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤È³Í¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½²ÈÂ²¤âÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢²Ç¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡¢¤¦¤Á¤Î²Ç¤Ï¡£Í¥¾¡¤·¤¿¸å¤â¼èºà¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤ÈÍ¾±¤¤Ë¿»¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é»Ò¶¡¤¬¡Ö¥×¡¼¥ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¡×¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×
¡¡¡½¡½¥ª¡¼¥·¥ã¥óC¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó»ÈÍÑ¼Ô¤ÎÅòÀî¹À»Ê¤µ¤ó¤¬»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¤Ó¤ËÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤ËÄ´À°¤·Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¤Ó¤Ï¿´ÇÛ¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¶á¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¤·¤¿¡£½ÐÂ¤ÏÍè¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Â¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Í¥¾¡Àï¤ÏÀè¤Ë²ó¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½SGÍ¥¾¡Àï¤Ç½é¤á¤Æ¤Î1¹æÄú¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÃÓÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¤ä¿¹¹â°ì¿¿¤µ¤ó¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ11¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÀè¥Þ¥¤¡£2M¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤Ü¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿¤«¤È»×¤¦¡£¼þ²óÃæ¤ä¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤«¤é¤Î¿´¶¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¡ÈÃ£Ìé¡ÊÃæÅÄÃ£Ìé¡¢22Ç¯11·î½Þ¿¦¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3¼þ²ó¡¢°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ä¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î´é¤â¤¿¤¯¤µ¤óÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤«¤éÀ¾»³¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿À¾»³µ®¹À¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¼«¿È¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¤À¼±ç¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¤âÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¤·¥¦¥ë¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Î¿Í¿ô¤Ç¡¢¤¢¤ÎÀ¼±ç¡£¡È¤³¤³¤ÏÆÁ»³¤ä¤¾¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½Çä¤ê¾å¤²¤âÌÜÉ¸Ã£À®¡ÊÌÜÉ¸140²¯±ß¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë142²¯5705Ëü1600±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡ÈÀ¾»³¸ú²Ì¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡£
¡¡¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤ÆÃ£À®¤Ç¤¤¿¤È»Ü¹Ô¼Ô¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸ú²Ì¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½Í¥¾¡¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ä¼þ¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ô¤Î¸ÕÄ³Íö¡Ê¤³¤Á¤ç¤¦¤é¤ó¡Ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï1¤Ä³Í¤Ã¤¿¤é¡¢2¤ÄÌÜ¤ò³Í¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°Åª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÅö³Î¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡È2nd¡É¤«¤é¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¼ã¾¾SG¤Îº£Ç¯Âè2ÃÆ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡£3·î¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÍ¥½Ð¤·¤Æ3Ãå¡£ÉÔÎÉ¹ÒË¡¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì¤Ä¤Ç¤âÁ°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÉÔÎÉ¹ÒË¡¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤±¤É¥Ô¥Ã¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¡ÊµÜÃÏ¡Ë¸µµ±¤¬¡È¤¢¤ì¤Ï¡¢³°¤òÁö¤ê¤¹¤®¤¿²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÁ°¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½ºÇ½ªÆü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤ª¼ò¤¬ÍâÆü¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¦¡£¥ª¡¼¥·¥ã¥óC¸å¤Î¼ò¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î·Ð¸³¤ä²ù¤·¤µ¤¬ÆÁ»³¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥·¥ã¥óC¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ½ËÊ¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¤Ë¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¼ã¾¾¤Ç¤ÎSG¤¬2Âç²ñ·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÏÁª¼êÀ¸Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ¤Ç¤â³Í¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏ¸µ¤ÎSG³«ºÅ¤ÏÁª¼êÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¼ã¾¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÈÌÀï¤Ç¤âSG¤Ç¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¤¡£ÆÃ¤ËSG¤ÏÂ¾¾ì¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¡£¤¤¤Ä¤â¸À¤¦¤±¤É¡¢¼ã¾¾¤Ï°ìÈÖ¹¥¤¤À¤±¤É¡¢°ìÈÖÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½Ä¾Á°¤Î¼ã¾¾¤ªËßÆÃÁª¤òÁö¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤¹¤´¤¯¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤ªËßÆÃÁª¡×¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÄãÄ´µ¡¤ËÂç¶ìÀï¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÀ°È÷¤â¤ä¤Ã¤¿¤±¤ÉÌµÍý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸å¤í¤«¤éÁ°¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëÂ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤òÊ¬¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼ºÂÖ¤ò¤µ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Î¼«Ê¬¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¡¡¡½¡½¤¢¤ÎÂ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤¬¥Ú¥éÄ´À°¤Î¼ý³Ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡©
¡¡¡ÖÂÅª¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤À¤±¤Ï¼ã¾¾¤Ç¤¤¤¤»þ¤Î´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥é¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½º£²ó¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ò¾¡¤Æ¤Ð¡¢SGÏ¢ÇÆ¤Ç¤ÎÃÏ¸µSG½éV¤ÎÇ°´êÃ£À®¤È¤Ê¤ë¡£°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°ìÁö°ìÁö½¸Ãæ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥·¥ã¥óC¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃçÃ«ñ¥¿Î¤È°ì½ï¤Ç¡È¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤±¤ó¡É¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ñ¥¿Î¤Îµ»ÎÌ¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤Ï°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ÎÍ¥¾¡¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ï2¿Í¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÃæÅÄ¡ËÃ£Ìé¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þÀ¾»³¡¡µ®¹À¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë1987Ç¯¡Ê¾¼62¡Ë5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î38ºÐ¡£97´üÀ¸¤È¤·¤Æ05Ç¯11·î¼ã¾¾°ìÈÌÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£08Ç¯9·î¼ã¾¾°ìÈÌÀï¤Ç½éÍ¥¾¡¡£20Ç¯9·îÆÁ»³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤ÇG1½éÍ¥¾¡¡£º£Ç¯7·îÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇSG½éV¡£SG1V¡¢G1¡¦4V¤ò´Þ¤àÄÌ»»52V¡£¼ç¤ÊÆ±´ü¤Ï¡¢ÅÄÃæÏÂÌé¡¢ÌøÀ¸ÂÙÆó¡¢ÅÚ²°ÃÒÂ§¡¢ÃÓ±ÊÂÀ¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë69¡£·ì±Õ·¿A¡£