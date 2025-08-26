¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡Û¥á¥â¥ê¥¢¥ë¸Ä¿ÍÅªÁíÅ¸Ë¾¡¡½Å°µ¾Ã¤¨¤¿À¾»³µ®¹À¤¬SGÏ¢ÇÆ¤À
¡¡¤¤¤è¤¤¤èSGÀïÀþ¤â¸åÈ¾¤ØÆÍÆþ¡£26Æü¤«¤é¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Ç¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï°ìÂÀè¤Ë¸Ä¿ÍÅªÁíÅ¸Ë¾¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤´Î»¾µ¤ò¡£
¡¡µ¼Ô¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç´ÇÈÄ¡¦À¾»³µ®¹À¡£°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤ÏÉñÂæ¤¬¡È½ãÃÏ¸µ¡É¤Î¼ã¾¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÃÏ¸µ¤Î¿åÌÌ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤¬Á°²ó¤ÎSG¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÆÁ»³¡Ë¤ÇÈá´ê¤ÎSG½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¡£¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¾¯¤·¤ÏÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤È¤Ë¤«¤¯À¾»³¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ì¤Ð¼«Á³¤ÈÂç²ñ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£Î¦¤Î¾å¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¼þ¤ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢¿åÌÌ¤Î¾å¤Ç¤Ï¡È¼ã¾¾¤Îµ´¡É¤È²½¤·¤ÆSGÏ¢ÇÆ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Áê¼êÉ®Æ¬¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÆ±°ìSG¥¿¥¤¥È¥ë3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÇÏ¾ìµ®Ìé¡£¤³¤Á¤é¤Ï½ÕÀè¤«¤é¾¯¡¹¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7·î¤ÎÃÏ¸µ¤Ó¤ï¤³G2¡ÖÁ´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤òÀ©¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥°¥ó¥°¥ó¤È¥¢¥Ã¥×¡£¥Ü¡¼¥È³¦¶þ»Ø¤Î¹âÂ®¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¶¯Å¨¤¿¤Á¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë¡£
¡¡½»Ç·¹¾Ã´Åö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤ÏÀÐÌîµ®Ç·¤ä¾¾°æÈË¡¢¾åÛêÄª¿ó¤¢¤¿¤ê¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¶á¶·SG¤ÎÂçºåÀª¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¾¯¡¹¶ìÀï¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤â¡Ä¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¢ª¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÈSGÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÅì¤Î°ìÈÖÀ±¡¦º´Æ£Î´ÂÀÏº¤¬Ç¯´ÖSG3V¤Ø¸×»ë¤¿¤ó¤¿¤ó¡£¤¢¤È¤Ï6·î¸ÍÅÄ¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤ÇSG11V¤òÃ£À®¤·¤¿ÃÓÅÄ¹ÀÆó¤ä°Û¼¡¸µ¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ¨¤«¤¹³ý¸¶Íªµª¡£¤µ¤é¤ËÊ¡²¬»ÙÉô¤ÎÁíÂç¾¡¦±»À¸ÀµµÁ¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÁêÅöÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÌøÀî¡¡Å¯Ìé¡Ë