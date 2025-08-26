¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¡½éÆü¡Û12R¤ÏÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡Àè¥Þ¥¤¤¬ÍÎÏ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤ÎSGÆ±°ì¥¿¥¤¥È¥ë3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÇÏ¾ìµ®Ìé¤¬¥¤¥ó¤«¤é¼çÌò¤Ø¡£¹¬ÀèÎÉ¤¯³ê¤ê½Ð¤·Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤Ï¹¥ÁÇÀµ¡¤Ç½®Â¤Ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£Àè¥Þ¥¤¤¬ÍÎÏ¤À¡£¶ÍÀ¸¤ÏÅª³Î¤Ëº¹¤·¡¢³ý¸¶¤Ï°®¤Ã¤Æ¼¡°ÌÁè¤¤¡£ÃÓÅÄ¤Ï¥¹¥í¡¼Àª¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¥«¥É¼«ºß¤Ë¹¶¤á¤ë¡£
¡¡¡ã1¡äÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡Â¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤¯¤é¤¤¡£µ¯¤³¤·¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÆß¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã2¡ä¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¥Á¥ë¥È0.5¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò0¤Ë²¼¤²¤¿¡£¿¤Ó¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥Á¥ë¥È¤òÄ·¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¥Ú¥é¤ÏÃ¡¤ÊÑ¤¨¤ë¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï°Õ³°¤È°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë²óÅ¾ÉÔÂ¡£¼ã¾¾¤ÏÁ´¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¨¥ó¥¸¥óº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡£
¡¡¡ã3¡ä³ý¸¶Íªµª¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¿¤Ó¤Ï±»À¸Áª¼ê¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÊ·°Ïµ¤¤Ï¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ÐÂ¤ÎÂÎ´¶¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤âÌäÂê¤Ê¤¯´ªÄÌ¤ê¡£1²ó¤³¤ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã4¡äÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ·±¤Ç²¿¤â´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·¥Ú¥é¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¤¢¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ë¤Ïµ¯¤¤ë¤·¿·¥Ú¥é¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¼ã¾¾¤Ï¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã5¡äµÜÃÏ¸µµ±¡¡¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£Ê¬¤¬°¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÇÏ¾ìÁª¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤·¡¢±»À¸Áª¼ê¤â¼êÁ°¤«¤éÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¹¥«¥Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²¡¤·¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¼ã¾¾¤Ï½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½Ð¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã6¡ä±»À¸ÀµµÁ¡¡¥Ú¥é¤Ï¤Þ¤ÀÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡£²óÅ¾¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤ÆÆß¤¤¤±¤É¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£