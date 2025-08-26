SixTONES¡¦¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¡È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¹ðÇò¡ÖµÞ¤ËÁ°Æü¤ËÂÎÄ´Êø¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×
¡¡SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¤Ê¤¤ÃË¡£¡Ù¤Î½éÆüÁ°²ñ¸«¤Ë¡¢¿¹±ÊÍª´õ¡¢ÂçÌî¤¤¤È¡¢¥ª¥é¥¥ª¡¢º´Æ£¿ÎÈþ¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢±é½Ð¤ÎÀ¾ÅÄÀ¬»Ë»á¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¡È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¦½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÄÀÅª¤Ê¶¦±é¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¹âÃÏÍ¥¸ã
¡¡ËÜºî¤ÏÉñÂæ¡ØÀµ¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Îºî¤êÊý ²Æ¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSUNNY¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡¼¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡¼¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÎµÓËÜ¤ä±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ¾ÅÄÀ¬»Ë»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢À¾ÅÄ»á¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ëÆü»×¤¤¤¬¤±¤º2000Ëü±ß¤Î¼è°ú¤òÃÎ¤Ã¤¿¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÃË¡¦ÎÉ²ð¤ò¹âÃÏ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î·Î¸Å¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£¹âÃÏ¤Ï¡Ö·Î¸Å¾ì¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÎäÅà¸Ë¤Ë¥¢¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¹¢¤âÎä¤¨¤ë¤·ÂÎ¤âÎä¤¨¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö·Î¸Å¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¡È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË¡ÉÎÉ²ð¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¹âÃÏ¤Ï¡ÖM¥¹¥Æ·çÀÊ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È²óÅú¡£¡Ö»Å»ö¤Ë·ê¤ò¶õ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä»Å»ö¤òµÙ¤à¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÞ¤ËÁ°Æü¤ËÂÎÄ´Êø¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹âÃÏ¤Ï¡ÖÎÉ²ðÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é±¿¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Áá¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹âÃÏ¤Ï¡ÖºÂÄ¹¤é¤·¤¤¤³¤È²¿°ì¤Ä¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¿©»ö²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤óÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢¡ÖºÂÄ¹¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î·àÃÄ¤Î°ì°÷¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¹âÃÏ¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡ËÍ¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥ª¥é¥¥ª¤Ï¡ÖÃË»Ò³Ú²°¤Ë¤Ê¤¼¤«Ã¯°ì¿Í¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÃ¯¤â¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Î¹Å¤¤¤ä¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ê¹âÃÏ¤¬¡Ë¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¥¦¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¤Ê½á¤¤¤Î¤¢¤ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò³Ú²°¤Ë¥Ð¥ó¡ª¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¹âÃÏ¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¥ª¥é¥¥ª¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëºÂÄ¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢¹âÃÏ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¼å¤¤¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¤Ê¤¤ÃË¡£¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Ë¤Æ8·î25Æü¡Á9·î16Æü¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ9·î21¡Á28Æü¡¢Ê¡²¬¡¦J¡§COMËÌ¶å½£·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ10·î4¡Á7Æü¾å±é¡£
