£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡¦¹âÃÏÍ¥¸ã¡¡¤È¤³¤È¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË¤òÇ®±é¡¡ÌÀ¤«¤·¤¿º£¤Þ¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
¡¡£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Ç¤³¤ÎÆü³«Ëë¤·¤¿¼ç±éÉñÂæ¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¤Ê¤¤ÃË¡£¡×¡Ê£¹·î£±£¶Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¡£Âçºå¡¢Ê¡²¬¸ø±é¤âÍ½Äê¡Ë¤Î¸ø³«ÄÌ¤··Î¸Å¤È½éÆü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¶â¤Ê¤·¡¢¿¦¤Ê¤·¡¢±¿¤Ê¤·¤È¡¢¤È¤³¤È¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË¤òÇ®±é¡£·ã¤·¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢»þ¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤Þ¤Ç¹ß¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¡£¡Ö¤±¤¬¤Ê¤¯£´£°¸ø±é¤òÁö¤êÈ´¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È·ã¤·¤¤ÉñÂæ¤Î´°Áö¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ßº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö£Í¥¹¥Æ·çÀÊ¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤òµÙ¤à¤³¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È£··î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Ó£Õ£Í£Í£Å£Ò¡¡£Æ£Å£Ó¡¡£²£°£²£µ¡×¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÆ±ÉñÂæ¤ÎÌò¤Ç¡Ë±¿¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¶öÁ³¤Ë¤âÅÄÃæ¼ù¤äµþËÜÂç²æ¤¬Æ±»þ´ü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÉñÂæ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¹âÃÏ¤Ï¡Ö¾åÈ¾´ü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿Ê¬¡¢²¼È¾´ü¤Ï¸Ä¡¹¤Ç´èÄ¥¤ë¤ó¤À¤ÈÁ´°÷µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£