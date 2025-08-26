Á´¹ñ¤Î¹ñÆ»¤ÎÃÏ²¼¤Ë4739¤«½ê¤Î¶õÆ¶³ÎÇ§¡¡119¤«½ê¤Ç´ÙË×¤Î²ÄÇ½À¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¹ñÆ»¤ÎÃÏ²¼¤Ë4700¤«½ê¤¢¤Þ¤ê¤Î¶õÆ¶¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Á´¹ñ¤Î¹ñÆ»¤ÎÃÏ²¼¤Ç4739¤«½ê¤Î¶õÆ¶¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á119¤«½ê¤Ï¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¶õÆ¶¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Ç¤Î´ÙË×»ö¸Î¤òÆ§¤Þ¤¨ÂÐºö¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢´ÙË×¤Î²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤118¤«½ê¤Î¶õÆ¶¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½¤Á¶¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ë1¤«½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£·îÃæ¤Ë¹©»ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢º£²óÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆ»¤Ï3000¥¥íÊ¬¡¢Á´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½15%¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë»Ä¤ê¤Î²Õ½ê¤Ç¤âÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
