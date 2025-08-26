ＳｉｘＴＯＮＥＳの郄地優吾（年齢非公表）が２５日、東京・グローブ座で主演舞台「ある日、ある時、ない男。」（９月１６日まで、作・演出＝西田征史氏）の初日公演を行った。

郄地は、何をやってもうまくいかない主人公・良介を演じる。自身が最近“ついていない”と感じたことについて「『Ｍステ』（＝７月１８日放送のテレ朝系『ミュージックステーション』）欠席ですかね。前日に体調を崩してしまった。仕事を休むことって人生でほとんどなかったので、メンバーに迷惑をかけてしまった。良介役をやって運が悪くなっているような…」と冗談交じりに首をかしげた。

演出の西田氏は「郄地君が稽古初日から台本を全て覚えていた。まじめだなと。それで他の役者がプレッシャーで必死にセリフを覚えていた」と告白。郄地は「俺、あれで嫌われたかな？と思いました。ただ、心配性なだけなんです」と苦笑いした。

会見では座長ぶりに絶賛の声が相次いだ。共演のオラキオは「男子の楽屋にティッシュがなくて固いペーパーで顔とかを拭いていたら、すぐに郄地君が一番いいティッシュを楽屋に入れてくれて。本当に細かいところまで気遣ってくれる」と感謝。片桐仁も「本当に優しよね」と感心した。

ＳｉｘＴＯＮＥＳはメンバーの舞台主演が続いており、「昨日、田中（樹）が初日を迎えて、９月から京本（大我）のミュージカルが始まる。下半期は劇団のようにみんな動いている。メンバーは（郄地の今作の）台本の分厚さに引いていました。上半期みんなで（グループでのコンサートなどを）頑張った分、下半期は個々でも頑張るぞと思っています。もちろん、ふたりの舞台も見に行きたい」と刺激を明かした。

本作は約２時間ノンストップで場面が転換するなど怒濤の展開が見どころ。東京公演後は大阪、福岡を巡演することから郄地は「舞台上で本当に走り回っているので、みんなで一丸となってけがなく全４０公演を駆け抜けたい」と意気込んだ。