£Ö£Ô£õ£â£å£òÂç¿À¥ß¥ª¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Í£ù¡¡£Ó£ð£á£ò£ë£ì£å¡×¤¬½é¤Î¥ª¥ê¥³¥ó£±°Ì¡ÖÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤òÌþ¤¹²»³Ú¤Ë
¡¡¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¤Î£Ö£Ô£õ£â£å£ò¡¦Âç¿À¥ß¥ª¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Í£ù¡¡£Ó£ð£á£ò£ë£ì£å¡×¤¬£²£¶ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê£¹·î£±ÆüÉÕ¡á½¸·×´ü´Ö£¸·î£±£¸¡Á£²£´Æü¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì£±°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô£±£³£²Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤£Ö£Ô£õ£â£å£ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂç¿À¤À¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¡£¡Ö¤¦¤Á¤¦¤Á¡¢¤¦¤Á¤À¤è¡ª¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¤Î£Ö£Ô£õ£â£å£ò¡¡Âç¿À¥ß¥ª¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ê¤ó¤È¤³¤ÎÅÙ¡¢¤¦¤Á¤Î£²£î£ä¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Í£ù¡¡£Ó£ð£á£ò£ë£ì£å¡Ù¤¬¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ï¡Á¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Á¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹Ï©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë£±£±¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡£Âç¿À¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤òÌþ¤¹²»³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¡Ö¡Ø£Í£ù¡¡£Ó£ð£á£ò£ë£ì£å¡Ù°ú¤Â³¤¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡°Ê¾å¡¢Âç¿À¥ß¥ª¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡ª¡×¤È¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£Íè·î£±£°Æü¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê£Í£Í¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£