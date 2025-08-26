TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÉÂ±¡¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò´Þ¤à20¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÇË²õ¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Çµß½õ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÂÓ¤¬±ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆîÉô¤Î¥Ê¥»¥ëÉÂ±¡¤Ç25Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë2ÅÙ¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÙÌÜ¤Î¹¶·âÄ¾¸å¤Ëµß½õÂâ¤¬ÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢ºÆ¤Ó¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°ìÏ¢¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤é20¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤äÃæÅì¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È5¿Í¤âµ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£

°ìÊý¡¢¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç»àË´¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï240¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£