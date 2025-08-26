SixTONESの郄地優吾さんが主演する舞台「ある日、ある時、ない男。」公開ゲネプロ&初日前会見が行われ、郄地さんのほか、森永悠希さん、大野いとさん、オラキオさん、佐藤仁美さん、片桐仁さん、西田征史さん(作・演出)が登壇しました。



【写真を見る】 【 SixTONES・郄地優吾 】 「俺、あれで皆に嫌われたと思いました」 台本覚えが完璧で共演者にプレッシャー 座長公演開幕





「ある日、ある時、ない男。」は、西田さんのオリジナル作品。郄地さん演じる“運もない、お金もない、夢も希望もない“男とその親友が一攫千金を狙うことから始まる群像劇です。







郄地さんは“ステージも客席も、本当に走り回ってるんで、スタッフ、キャスト全員ケガなく40公演走り抜けられたらいいなと思っています“と意気込み。



稽古中の様子について、西田さんは“郄地くんが台本を全て覚えてきて。それが妙なプレッシャーになって、後ろのシーンの人は裏で必死に(台本を)読んでて“と、郄地さんを絶賛。

郄地さんが“俺、あれで皆に嫌われたと思いました“と苦笑いすると、片桐さんは“嫌ってはいない！“と必死にフォロー。オラキオさんも“僕は嫌い〜と思いました。初日はですよ、今は好きです“と笑わせました。







また、座長として心がけていることを聞かれた郄地さんは“座長らしいことは何一つできてないんですよ“と謙遜。

すると、オラキオさんが“男子の楽屋になぜかティッシュを置いてなかったんです。ペーパータオルの硬いやつで、こうやって(拭いて)たら、(郄地さんが)一番いい潤いのあるティッシュを楽屋に入れてくれて。ティッシュを入れてくれる座長っていうね“と明かすと、郄地さんは“なんか弱いな“と爆笑。“(記事の)見出しになった時に弱くないですか？ぜひ「大きく『ティッシュ』」と書いてください“とアピールしていました。







【担当：芸能情報ステーション】