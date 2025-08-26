SixTONES¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤éºÂÄ¹¤Ö¤êÀä»¿¤µ¤ì¤ë ³Ú²°¤Ç¤Î¡ÈºÙ¤«¤¤µ¤¸¯¤¤¡É¤â¡Ú¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¤Ê¤¤ÃË¡£¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡ÛSixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±éÉñÂæ¡Ø¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¤Ê¤¤ÃË¡£¡Ù¡Ê8·î25Æü¡Á9·î16Æü¡¿Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Û¤«¡Ë¤Î½éÆüÁ°²ñ¸«¤Ë¡¢¿¹±ÊÍª´õ¡¢ÂçÌî¤¤¤È¡¢¥ª¥é¥¥ª¡¢º´Æ£¿ÎÈþ¡¢ÊÒ¶Í¿Î¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¼«¿È¤Î¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
SixTONES髙地優吾
ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹âÃÏ¤Ï¡ÖºÂÄ¹¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï²¿1¤Ä¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¹âÃÏ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿Î¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤óÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡ØÂçÊÑ¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£ºÂÄ¹¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î·àÃÄ¤Î°ì°÷¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¹âÃÏ¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤Í¡©ËÍ¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£¥ª¥é¥¥ª¤Ï¡ÖÃË»Ò³Ú²°¤Ë¤Ê¤¼¤«Ã¯1¿Í¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Î¹Å¤¤¤ä¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ê¹âÃÏ¤¬¡Ë¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¤Ê½á¤¤¤Î¤¢¤ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò³Ú²°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¹âÃÏ¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¹ðÇò¡£¥ª¥é¥¥ª¤¬¡Ö¤½¤ó¤ÊºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëºÂÄ¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¹âÃÏ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¼å¤¤¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
ËÜºî¤ÏÉñÂæ¡ØÀµ¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Îºî¤êÊý ²Æ¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSUNNY¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡¼¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡¼¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÎµÓËÜ¤ä±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ¾ÅÄÀ¬»Ë»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢À¾ÅÄ»á¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¹âÃÏ¤Ï¤¢¤ëÆü»×¤¤¤¬¤±¤º2000Ëü±ß¤Î¼è°ú¤òÃÎ¤Ã¤¿¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÃË¡¦ÎÉ²ð¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
髙地優吾主演「ある日、ある時、ない男。」
ËÜºî¤ÏÉñÂæ¡ØÀµ¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Îºî¤êÊý ²Æ¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSUNNY¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡¼¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡¼¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÎµÓËÜ¤ä±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ¾ÅÄÀ¬»Ë»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢À¾ÅÄ»á¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¹âÃÏ¤Ï¤¢¤ëÆü»×¤¤¤¬¤±¤º2000Ëü±ß¤Î¼è°ú¤òÃÎ¤Ã¤¿¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÃË¡¦ÎÉ²ð¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
