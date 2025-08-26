ÂçÌî¤¤¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥ó²°¤á¤°¤ê¤ÇÄËº¨¡¡¤»¤Ã¤«¤¯±ó½Ð¤¹¤ë¤â¡ÖÎ×»þµÙ¶È¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÌî¤¤¤È¤¬25Æü¡¢Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤ÇÉñÂæ¡Ø¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¤Ê¤¤ÃË¡£¡Ù¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¡õ½éÆüÁ°²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ªÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¹âÃÏÍ¥¸ã¡õÊÒ¶Í¿Î¤é
¡¡ÂçÌî¤Ï¡Ö¥²¥Í¥×¥í¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¶ÛÄ¥¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¡¢Î¢¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯ÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤ÊÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï²¹¤«¤¤Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£ÂçÌî¤Ï¡Ö»ä¡¢¥Ñ¥ó²°¤á¤°¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±ó¤¯¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Þ¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î×»þµÙ¶È¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈSNS¤Î¤ªÅ¹¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¿SixTONES¡Ë¡¢¿¹±ÊÍª´õ¡¢¥ª¥é¥¥ª¡¢º´Æ£¿ÎÈþ¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢À¾ÅÄÀ¬»Ë»á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÉñÂæ¡ØÀµ¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Îºî¤êÊý¡¡²Æ¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSUNNY¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡½¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡½¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÅ¥ËÀÌò¼Ô¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÎµÓËÜ¤ä±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ¾ÅÄÀ¬»Ë»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü»×¤¤¤¬¤±¤º2000Ëü±ß¤Î¼è°ú¤òÃÎ¤Ã¤¿¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÃË¡¦ÎÉ²ð¡Ê¹âÃÏ¡Ë¤Ï¿ÆÍ§¤Ë¤½¤½¤Î¤«¤µ¤ì¤Æ²£¼è¤ê¤ò·è°Õ¤·¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤ßÂçÁûÆ°¤Ë¡Ä¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤ÃË¤Ï¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¹âÃÏ¤ÈÀ¾ÅÄ»á¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤ÇÆÏ¤±¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ÉñÂæ¤Ï¡¢26Æü¤«¤é9·î16Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Ç¡£¤½¤Î¸å¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ç¤â½ç¼¡¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
±¿¤â¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¡£Ì´¤â´õË¾¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡½¤½¤ó¤Ê¼ÖÃ«ÎÉ²ð¤¬Êë¤é¤¹³¹¤Ë¡¢µðÂç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£ÉâÂÎ©¤Ã¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤Î¹âÍÈ¤·¤¿¶õµ¤¤¬³¹¤ËËþ¤Á¤ëÃæ¡¢Èà¤Î¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È°ìÚ¼Àé¶â¤Î¾ðÊó¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤ÎÅÚµï¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¤ò¤«¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÎÉ²ð¤Ï¡¢ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹·²Áü´î·à¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£
