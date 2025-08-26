VTuber¡¦Âç¿À¥ß¥ª¡¢¼«¿È½é¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡VTuber¡¦Âç¿À¥ß¥ª¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy Sparkle¡Ù¤¬¡¢½é½µ1.6ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢8·î26ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¢¨¡Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È½é¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢£Âç¿À¥ß¥ª¤«¤é¥³¥á¥ó¥È
¤¦¤Á¤¦¤Á¡¢¤¦¤Á¤À¤è¡ª¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¤ÎVTuber¡¦Âç¿À¥ß¥ª¤Ç¤¹¡ª
¤Ê¤ó¤È¤³¤ÎÅÙ¡¢¤¦¤Á¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy Sparkle¡Ù¤¬¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤ï¡Á¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Á¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤¹²»³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ØMy Sparkle¡Ù°ú¤Â³¤¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
°Ê¾å¡¢Âç¿À¥ß¥ª¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡ª
¡Ú¢¨¡Û¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¡¢¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¤Î8¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä
