BOYNEXTDOOR¡¢¼«¿È½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì³ÍÆÀ¡¡³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë½é½µÇä¾å30ËüËçÄ¶¤¨¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤Ïº£Ç¯ÅÙ½é¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡BOYNEXTDOOR¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBOYLIFE¡ÊCount To Love¡Ë¡×¤¬¡¢½é½µ34.6ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢8·î26ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¼«¿È½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ú¢¨1¡Û¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½é¶¦±é¡ªBOYNEXTDOOR¡õÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ÊMV
¡¡³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë½é½µÇä¾å30ËüËç¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤Ï¡¢2024Ç¯12·î9ÆüÉÕ¤Ç¤ÎSEVENTEEN¡Ö¾ÃÈñ´ü¸Â¡×°ÊÍè¡¢9¥ö·î¤Ö¤ê¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ½é¤á¤Æ¡Ú¢¨2¡Û¡£2024Ç¯7·î22ÆüÉÕ¤Ç¤ÎÁ°ºî¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAND,¡ÊEarth,Wind ¡õ Fire¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡Ë¡×¤Î½é½µÇä¾å18.7ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½é½µÇä¾å¤âµÏ¿¡£¤Þ¤¿½é½µ¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ±ºî¤Î»ý¤Ä¼«¸ÊºÇ¹âÎßÀÑÇä¾åËç¿ô¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖCount To Love¡×¤Ï¡¢Îø¿ÍÆ±»Î¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡¢¶¦´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¡¢BOYNEXTDOOR¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤â½Ð±é¡£Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ë¤Ê¤Ã¤¿BOYNEXTDOOR¤¬¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ç¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¹¤ëÎø¿Í¤¿¤Á¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢·ö²Þ¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤òÃçÄ¾¤ê¤ò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÄ³À¤Ï¤½¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÃËÀÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¢¨1¡ÛBOYNEXTDOOR¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àºîÉÊ¤Ç¤Ï3ºîÏ¢Â³¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ
¡Ú¢¨2¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î23ÆüÉÕ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡Û½é¶¦±é¡ªBOYNEXTDOOR¡õÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ÊMV
¡¡³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë½é½µÇä¾å30ËüËç¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤Ï¡¢2024Ç¯12·î9ÆüÉÕ¤Ç¤ÎSEVENTEEN¡Ö¾ÃÈñ´ü¸Â¡×°ÊÍè¡¢9¥ö·î¤Ö¤ê¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ½é¤á¤Æ¡Ú¢¨2¡Û¡£2024Ç¯7·î22ÆüÉÕ¤Ç¤ÎÁ°ºî¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAND,¡ÊEarth,Wind ¡õ Fire¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡Ë¡×¤Î½é½µÇä¾å18.7ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½é½µÇä¾å¤âµÏ¿¡£¤Þ¤¿½é½µ¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ±ºî¤Î»ý¤Ä¼«¸ÊºÇ¹âÎßÀÑÇä¾åËç¿ô¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨1¡ÛBOYNEXTDOOR¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àºîÉÊ¤Ç¤Ï3ºîÏ¢Â³¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ
¡Ú¢¨2¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î23ÆüÉÕ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯8·î18Æü¡Á24Æü¡Ë¡ä