¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë ¤¬25Æü¡¢Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤ÇÉñÂæ¡Ø¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¤Ê¤¤ÃË¡£¡Ù¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¡õ½éÆüÁ°²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ªÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¹âÃÏÍ¥¸ã
¡¡¹âÃÏ¤Ï¡¢¼ÖÃ«ÎÉ²ðÌò¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¡£°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¡¢µÒÀÊ¤òÁö¤ê²ó¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬¥±¥¬¤Ê¤¯¡¢40¸ø±é¤ò½ª¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë°Õ¼±¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¹âÃÏ¤Ï¡ÖºÂÄ¹¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸¬¤½¤ó¡£¿©»ö²ñ¤Ê¤É¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤Ï¿´³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¥ª¥é¥¥ª¤Ï¡ÖÃË»Ò³Ú²°¤ËÃ¯°ì¿Í¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Å¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤È¤«¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë1ÈÖ¤¤¤¤¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡ª¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëºÂÄ¹¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£¹âÃÏ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¼å¤¤¡Ä¡£¸«½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¼å¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÉñÂæ¡ØÀµ¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Îºî¤êÊý¡¡²Æ¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSUNNY¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡½¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡½¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÅ¥ËÀÌò¼Ô¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÎµÓËÜ¤ä±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ¾ÅÄÀ¬»Ë»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü»×¤¤¤¬¤±¤º2000Ëü±ß¤Î¼è°ú¤òÃÎ¤Ã¤¿¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÃË¡¦ÎÉ²ð¡Ê¹âÃÏ¡Ë¤Ï¿ÆÍ§¤Ë¤½¤½¤Î¤«¤µ¤ì¤Æ²£¼è¤ê¤ò·è°Õ¤·¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤ßÂçÁûÆ°¤Ë¡Ä¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤ÃË¤Ï¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¹âÃÏ¤ÈÀ¾ÅÄ»á¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤ÇÆÏ¤±¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¿¹±ÊÍª´õ¡¢ÂçÌî¤¤¤È¡¢º´Æ£¿ÎÈþ¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢À¾ÅÄÀ¬»Ë»á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÉñÂæ¤Ï¡¢26Æü¤«¤é9·î16Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Ç¡£¤½¤Î¸å¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ç¤â½ç¼¡¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
±¿¤â¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¡£Ì´¤â´õË¾¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡½¤½¤ó¤Ê¼ÖÃ«ÎÉ²ð¤¬Êë¤é¤¹³¹¤Ë¡¢µðÂç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£ÉâÂÎ©¤Ã¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤Î¹âÍÈ¤·¤¿¶õµ¤¤¬³¹¤ËËþ¤Á¤ëÃæ¡¢Èà¤Î¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È°ìÚ¼Àé¶â¤Î¾ðÊó¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤ÎÅÚµï¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¤ò¤«¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÎÉ²ð¤Ï¡¢ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹·²Áü´î·à¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£
