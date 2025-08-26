¥ª¥é¥¥ª¡¢¥²¥Í¥×¥í¤Ë20Ê¬¤ÎÃÙ¹ï¡¡»¶ÊâÃæ¤Î¸¤¤ËÀÕÇ¤Å¾²Ç¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µÂÎÁàÁª¼ê¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥ª¥é¥¥ª¤¬25Æü¡¢Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤ÇÉñÂæ¡Ø¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¤Ê¤¤ÃË¡£¡Ù¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¡õ½éÆüÁ°²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ªÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¹âÃÏÍ¥¸ã¡õÊÒ¶Í¿Î¤é
¡¡¥ª¥é¥¥ª¤Ï¡Ö40¸ø±é¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹Ãú¾ì¤ÎÉñÂæ¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¤¹¤ë¡£ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¿À®°é¤Á¤Î·Ý¿Í¤Ê¤â¤ó¤Ç¡¢ÃÏÊý¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¥¯¥»¤¬¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Î»þÂå¤ÏÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤ò²ü¤á¤Ê¤¬¤é°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥ª¥é¥¥ª¤Ï¡Öº£Ä«¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£20Ê¬ÃÙ¹ï¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¡ÖËèÄ«¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¡¼¥¹¤è¤ê¤âÃ»¤¯½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤´¶á½ê¤Î¥é¥Ö¥é¥É¡¼¥ë¤Î¤¸¤í¤¦¤¯¤ó¤È²ñ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¦¤Á¤Î¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Æ¡£¤â¤¦¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃËÆ±»Î¤Ç¤¹¤±¤É¡£Á´Á³¡¢µ¢¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢¶èÌò½ê¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶èÌò½ê¤âº®¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç20Ê¬ÃÙ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é30Ê¬Á°¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÕÇ¤Å¾²Ç¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¿SixTONES¡Ë¡¢¿¹±ÊÍª´õ¡¢ÂçÌî¤¤¤È¡¢º´Æ£¿ÎÈþ¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢À¾ÅÄÀ¬»Ë»á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÉñÂæ¡ØÀµ¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Îºî¤êÊý¡¡²Æ¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSUNNY¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡½¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡½¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÅ¥ËÀÌò¼Ô¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÎµÓËÜ¤ä±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ¾ÅÄÀ¬»Ë»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü»×¤¤¤¬¤±¤º2000Ëü±ß¤Î¼è°ú¤òÃÎ¤Ã¤¿¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÃË¡¦ÎÉ²ð¡Ê¹âÃÏ¡Ë¤Ï¿ÆÍ§¤Ë¤½¤½¤Î¤«¤µ¤ì¤Æ²£¼è¤ê¤ò·è°Õ¤·¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤ßÂçÁûÆ°¤Ë¡Ä¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤ÃË¤Ï¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¹âÃÏ¤ÈÀ¾ÅÄ»á¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤ÇÆÏ¤±¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ÉñÂæ¤Ï¡¢26Æü¤«¤é9·î16Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Ç¡£¤½¤Î¸å¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ç¤â½ç¼¡¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
±¿¤â¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¡£Ì´¤â´õË¾¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡½¤½¤ó¤Ê¼ÖÃ«ÎÉ²ð¤¬Êë¤é¤¹³¹¤Ë¡¢µðÂç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£ÉâÂÎ©¤Ã¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤Î¹âÍÈ¤·¤¿¶õµ¤¤¬³¹¤ËËþ¤Á¤ëÃæ¡¢Èà¤Î¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È°ìÚ¼Àé¶â¤Î¾ðÊó¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤ÎÅÚµï¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¤ò¤«¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÎÉ²ð¤Ï¡¢ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹·²Áü´î·à¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£
