¿¹²¼Î¶Ìð¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó²ÃÆþ¤¬·èÄê¡ª¡¡3Ç¯¡Ü1Ç¯¤Î±äÄ¹OP¤Ç·ÀÌóÄù·ë¡Ä¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ç·ë²Ì»Ä¤·¤¿¡ÈËÜµ¤¹¥ÀÄÇ¯¡É¤¬±Ñ2Éô¤Ø

¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï25Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¿¹²¼Î¶Ìð¤ò¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¡Ê1Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¡Ë¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö25¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÈËÜµ¤¹¥ÀÄÇ¯¡É¤¬¡¢²¤½£Âè2¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÃÏ¤òÇ®¤¯¶î¤±È´¤±¤ë¡£1997Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿¹²¼¤Ï¸½ºß28ºÐ¡£¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¸å¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯Åß¤Ë¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ë²ÃÆþ¡£Åö½é¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Õ¥§¥¤¥ªÁ°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢Î¾¥¦¥¤¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï14ÆÀÅÀ14¥¢¥·¥¹¥È¤È³ÐÀÃ¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å21ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤ÇMVP¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤â¸ø¼°SNS¾å¤Ç¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë°·¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¤Î·æ½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼õ¾Þ¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥°Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨MF¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÀ¾Éô¤Î¥é¥ó¥«¥·¥ã¡¼¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¥¯¥é¥Ö¡£1875Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¡È¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥º¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡ÊÁ°¿È¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤â2ÅÙÍ¥¾¡¡Ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2011¡Ý12¥·¡¼¥º¥ó¤Î2Éô¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¸½¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏFWÂç¶¶Í´µª¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
