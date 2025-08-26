¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎMF¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ë°ÜÀÒ¤«¡¡Çã¼èOPÉÕ¤¤Î¥í¡¼¥ó¤Ç¸ò¾Ä¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡¡
¡¡¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤ò¥í¡¼¥ó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£25Æü¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤Ï24Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¤Î¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²èÁü¤Ë¡ÖLast dance¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤òÅê¹Æ¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÂàÃÄ¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ï¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤òÇã¼è¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¥í¡¼¥ó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤¹¤Ç¤Ë¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤È¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤â¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤Ï2017Ç¯7·î¤Ë¥Ù¥Æ¥£¥¹¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¤Î¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»194»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ7¥´¡¼¥ë16¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
