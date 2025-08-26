ÃÉ¤ì¤¤¡Ö¥¹¥¤¥«¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡×Ä«µ¯¤¤Æ¥¹¥¤¥«¡¢¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Æ¥¹¥¤¥«¡Ä
½÷Í¥¤ÎÃÉ¤ì¤¤¡Ê54ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸« ÆÍ·â¡ª¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ËèÇ¯¡¢²Æ¤Ï¥¹¥¤¥«»°Ëæ¤Ç¡Ö¥¹¥¤¥«¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÃÉ¤Ï¡¢MC¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡ÖºÇ¶á¡¢²¿¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö²Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¥«¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¥¹¥¤¥«¡¢¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Æ¥¹¥¤¥«¡¢3»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤â¥¹¥¤¥«¡¢Ìë¤´¤Ï¤ó¤Î¤¢¤È¤â¥¹¥¤¥«¡×¤È¥¹¥¤¥«»°Ëæ¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¥¹¥¤¥«¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£ËèÇ¯¡¢²Æ¤Ï¥¹¥¤¥«¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¿©¤Ù¤ëÎÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥«1¸Ä¤Î¡Ö3Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÍµÈ¤¬¡Ö¤ª¤Ê¤«²õ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢ÃÉ¤Ï¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
