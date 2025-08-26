ÅÔ¿´¤Ç¡È8ÆüÏ¢Â³ÌÔ½ëÆü¡É Ä¹°ú¤¯½ë¤µ¤Ç²È·×¤Î»Ù½Ð¡Ö·îÌó3500±ßÁý¡× ¡È½©¤ÎÌ£³Ð¡É¤â¥Ô¥ó¥Á ¤Ö¤É¤¦¤¬ÌÔ½ë¤Ç¿§¤Å¤«¤º¡Ä³¤¤Ë¤â°ÛÊÑ »°½Å¤Ë¡ÈÆî¹ñ¤Î¹âµéµû¡É¤¬¡Ä¡Únews23¡Û
8·î¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë¡Ö8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¡×¤òµÏ¿¤·¤¿Åìµþ¡£¤³¤ó¤Ê»î»»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¤äÃº»À°ûÎÁ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡ÈÎä¤¿¤¤¥â¥Î¡É¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Î»Ù½Ð¤¬·îÊ¿¶Ñ¤Ç3500±ß°Ê¾åÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¿¥ó¤¬Åô¤ë¡¢²£ÉÍ¤ÎÌë¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö·ë¹½Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£³§¤µ¤óÆü¤¬Êë¤ì¤Æ¤«¤é¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¸ÅÅÔ¡¦¥Û¥¤¥¢¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÃÈ¤«¤Ê¸÷¤¬¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×
¡ÖÍ¼Êý¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊý¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Íè¤ä¤¹¤¤¡×
¡Ö¡Ê¸¤ÍÑ¤Ë¡ËÊÝÎäºÞ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÎä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Ï¢ÆüÂ³¤¯¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢Åìµþ¤Î²È·×¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤¬¤ª¤è¤½772²¯±ßÁý¤¨¤ë¤È¤Î»î»»¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Ç¡¢¤ªÃã¤äÃº»À°ûÎÁ¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï¡¢·î¤Ë3512±ßÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç³ØÀ¸
¡ÖÆü»±¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢½ë¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ½ÐÀè¤Ç¥¢¥¤¥¹Çã¤Ã¤¿¤ê¡¢°û¤ßÊªÇã¤Ã¤¿¤ê¤¬Â¿¤¯¤ÆÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤É¹¿©¤Ù¤ë¤È¡¢°Â¤¯¤Æ1200±ß¤È¤«¤¹¤ë¡×
25Æü¤ÏÁ´¹ñ142¤ÎÃÏÅÀ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¡£ºÇ¤â½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹37.9¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µþÅÔ»Ô¤Ç¤Ï37.4¡î¡¢°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»ÔÆâ¤Ç¤Ï37.0¡î¤ò´ÑÂ¬¡£
¡Ö¤ªËß¤ò²á¤®¤ë¤ÈÍ¼Êý¡¢Í¼ÎÃ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È½©¤á¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤Ê¤¤¡×
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢8·î¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤¥¹¤ß¤¿¤¤¤ËÍÏ¤±¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡È½©¤ÎÌ£³Ð¡É¤Ë¤â¡£ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Î¡Ö²ÃÆ£¤Ö¤É¤¦±à¡×¡£
²ÃÆ£¤Ö¤É¤¦±à¡¡²ÃÆ£ÀµË§ ±à¼ç
¡Ö¤Þ¤ÀÀÖ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÓÃæ¡×
ËÜÍè¤Ï½Ü¤ò·Þ¤¨¡¢¿¼¤¤»ç¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤Ï¤º¤ÎµðÊö¡£¤·¤«¤·¡¢½ê¡¹ÀÄ¤ß¤ò»Ä¤¹¼Â¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¤Ö¤É¤¦±à¡¡²ÃÆ£ÀµË§ ±à¼ç
¡Ö»ç·Ï¤ÎÉÊ¼ï¤ÏÌë¤Ë23¡îÄøÅÙ¤ÎÎÃ¤·¤µ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÃå¿§¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£Ãë´Ö¤¬ËèÆü35¡îÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×
¤Ö¤É¤¦¤Î¿§¤Å¤¤Ë¤ÏÎÃ¤·¤¤Ìë¤Îµ¤²¹¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç®ÂÓÌë¤¬Â³¤¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¤Ö¤É¤¦±à¡¡²ÃÆ£ÀµË§ ±à¼ç
¡ÖÀÄ¤¤¾õÂÖ¤À¤È¡¢¤Ö¤É¤¦¤Ï¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥¸¥ã¥àÅù¤Î²Ã¹©ÉÊ¤Ë¡£¤³¤³¡Ê²Ã¹©ÍÑ¡Ë¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È100Ëü±ßÃ±°Ì¤ÇÂ»³²¤Ë¤Ê¤ë¡×
°ìÊý¡¢ÌÔ½ë¤Ï³¤¤Ë¤â°ÛÊÑ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÀª¥¨¥Ó¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»°½Å¸©»ÖËà»Ô¡£
µù»Õ¡¡¾®ÀîµÈ¹â¤µ¤ó
¡Ö¤É¤³¤â¤³¤³¤â¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤ä¡¢¥µ¥ó¥´¤Ê¤ó¤«¡×
³¤¤ÎÃæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ä¾ì¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥´¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Êµû¤¿¤Á¤¬¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢Æî¹ñ¤Î³¤¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µù»Õ¡¡¾®ÀîµÈ¹â¤µ¤ó
¡Ö¥à¥í¥¢¥¸¡¢Æî¤Îµû¡£²È¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ª¤«¤º¤Ë¡×
Æî¤ÎÃÈ¤«¤¤³¤¤Ê¤É¤Ç¼ç¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¹âµéµû¡Ö¥ª¥¸¥µ¥ó¡×¤ä¡¢²Æì¤Î¸©µû¡È¥°¥ë¥¯¥ó¡É¤Î»Ñ¤â¡£¤³¤¦¤·¤¿³¤¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡£
Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡ ´Ä¶³Ø¸¦µæ²Ê¡¡»³ºêÆØ»Ò ¹Ö»Õ
¡Ö²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥´¤¬ËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼ï¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹õÄ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤¿¡Ê¥µ¥ó¥´¤Î¡ËÍñ¤¬¤Ä¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢Åß¤ò±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤Ï¡¢ËÜ½£¤ÎÆî¤òÎ®¤ì¤ëÃÈ¤«¤¤³¤Î®¤Î¡Ö¹õÄ¬¡×¤¬Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¡Ö¹õÄ¬Âç¼Ø¹Ô¡×¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¿å²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³¤Áô¤ò¿©¤Ù¤ë¥¦¥Ë¤ÎÃç´Ö¡¦¥¬¥ó¥¬¥¼¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¡¢³¤Áô¤ÎÎÌ¤¬¸º¾¯¡£¤½¤ì¤ò¥¨¥µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÀª¥¨¥Ó¤â¸º¤ê¡¢7Ç¯Á°¡¢40¥È¥ó¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¿åÍÈ¤²ÎÌ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ï¤ï¤º¤«2¥È¥ó¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
µù»Õ¡¡¾®ÀîµÈ¹â¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦²¿¤â¤Ê¤¤¡£15Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤Ü¤Á¤Ü¤Á»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤Ë½Ð¤Æ¤â¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¡Êµù¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¼ã¼Ô¤¬¤³¤ì¤«¤éµù¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¡£¤È¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×