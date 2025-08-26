Éô³è»ØÆ³°÷³ÎÊÝ¤ØÂ¥¿Êºö¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¡¢¥â¥Ç¥ë»ö¶È
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°éÀì²Ê¤Î¶µ°÷¤¬¸øÎ©Ãæ¤ÎÉô³èÆ°¤Î»ØÆ³°÷¤ò·ó¤Í¤ë¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤ò2026Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Éô³èÆ°¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤ä¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÇØ·Ê¤ËÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡ÊÃÏ°è°Ü¹Ô¡Ë¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ØÆ³°÷¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢·ÐÈñ¤ò26Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç25ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ¤Ï23¡Á25Ç¯ÅÙ¤Î3Ç¯´Ö¤òÉô³èÆ°¤Î¡Ö²þ³×¿ä¿Ê´ü´Ö¡×¤È¤·¤ÆµÙÆü¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÃÏ°èÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¡¢26Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡Ö²þ³×¼Â¹Ô´ü´Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿Æü¤â´Þ¤á¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¡£