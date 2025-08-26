°¦ÃÎ¡¦ÈøÄ¥°°»Ô¤Ë½»¤àÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê21¡Ë¤¬ÈÄ¼èÀî¤ÇÅ®¤ì»àË´¡¡´ôÉì¡¦´Ø»Ô
´ôÉì¸©´Ø»Ô¤ÎÈÄ¼èÀî¤ÇÀîÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬Å®¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°¦ÃÎ¡¦ÈøÄ¥°°»Ô¤Ë½»¤àÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê21¡Ë¤¬ÈÄ¼èÀî¤ÇÅ®¤ì»àË´¡¡´ôÉì¡¦´Ø»Ô
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸á¸å4»þÈ¾Á°¡¢´Ø»ÔÆ¶¸Í°¤Éô¤ÎÈÄ¼èÀî¤Ç¡ÖÃËÀ¤¬Å®¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶á¤¯¤Î»ÜÀß¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å®¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ÈøÄ¥°°»Ô¤Ë½»¤àÂç³ØÀ¸¤ÎÌðß··ëÀ¸¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÅ®»à¤Ç¤·¤¿¡£
Ìðß·¤µ¤ó¤ÏÃÎ¿Í½÷À¤È2¿Í¤ÇÀîÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å®¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¿å¿¼¤Ï3¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÌðß·¤µ¤ó¤¬Å®¤ì¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£