»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ»Ï©±è¤¤¤Î³¬ÃÊ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤Ï¤º¤ß¤Ç¤Î¤êÌÌ¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢80Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ»Ï©±è¤¤¤Î³¬ÃÊ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤Ï¤º¤ß¤Ç¤Î¤êÌÌ¤«¤éÅ¾Íî¡¡82ºÐÃËÀ¤¬»àË´¡¡»°½Å¡¦ÄÅ»Ô
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÅ»Ô¹áÎÉ½§Ä®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢25Æü¸áÁ°9»þ²á¤®¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ»Ï©±è¤¤¤Î¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½¤Î³¬ÃÊ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¤Ï¤º¤ß¤Ç¤Î¤êÌÌ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤àÆ£ÀîÍ³ÏÂ¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤¬Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤ËÆ±¾è¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤Î¤Ê¤¤»ÔÆ»¤Ç·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
