£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£³£´¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°25Æü¡ÊNY»þ´Ö12:17¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:17¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45397.05¡Ê-234.69¡¡-0.51%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21563.48¡Ê+66.94¡¡+0.31%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42645¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-125¡¡-0.29%¡Ë
²¤½£³ô¼°25ÆüGMT16:17
±ÑFT100¡¡ 9321.40¡Ê+12.20¡¡+0.13%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24273.12¡Ê-89.97¡¡-0.37%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7843.04¡Ê-126.65¡¡-1.59%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.734¡Ê+0.038¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.285¡Ê+0.031¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.899¡Ê+0.023¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.420¡Ê+0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.757¡Ê+0.035¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.693¡Ê-0.036¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.470¡Ê+0.035¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.284¡Ê-0.029¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.616¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á64.93¡Ê+1.27¡¡+1.99%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3417.50¡Ê-1.00¡¡-0.03%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á112652.31¡Ê-121.14¡¡-0.11%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1662Ëü6354¡Ê-17879¡¡-0.11%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45397.05¡Ê-234.69¡¡-0.51%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21563.48¡Ê+66.94¡¡+0.31%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42645¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-125¡¡-0.29%¡Ë
²¤½£³ô¼°25ÆüGMT16:17
±ÑFT100¡¡ 9321.40¡Ê+12.20¡¡+0.13%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24273.12¡Ê-89.97¡¡-0.37%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7843.04¡Ê-126.65¡¡-1.59%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.734¡Ê+0.038¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.285¡Ê+0.031¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.899¡Ê+0.023¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.420¡Ê+0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.757¡Ê+0.035¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.693¡Ê-0.036¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.470¡Ê+0.035¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.284¡Ê-0.029¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.616¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á64.93¡Ê+1.27¡¡+1.99%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3417.50¡Ê-1.00¡¡-0.03%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á112652.31¡Ê-121.14¡¡-0.11%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1662Ëü6354¡Ê-17879¡¡-0.11%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì