¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯8·î26Æü(²Ð)¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª´ÊÃ±¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼ by ¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª´ÊÃ±¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼ by ¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó¡× ¡ÖÎä¤ä¤·¥È¥Þ¥È¤Î¥Ñ¥»¥ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡× ¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¥«¥ì¡¼Ê´¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Ò¤ó¤ä¤êÉûºÚ¤Ç¥Û¥Ã¥È¤Ê¿É¤µ¤ò¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡£
¡Ú¼ç¿©¡ÛÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª´ÊÃ±¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼ by ¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó
¥«¥ì¡¼Ê´¤ÇÌîºÚ¤Î´Å¤ß°ú¤Î©¤ÄÀäÉÊ¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤Ë¡ª²¼½àÈ÷¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ò¤Æù¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§650Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ÆÚ¤Ò¤Æù 200g
¥È¥Þ¥È (Ãæ)1¸Ä
¶Ì¥Í¥® 1/2¸Ä
¥Ë¥ó¥¸¥ó (Ãæ)1/4ËÜ ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸1
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸1
¿å 100ml
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¥«¥ì¡¼Ê´ Âç¤µ¤¸1.5
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
±ö ¾®¤µ¤¸1¼å ¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é ¾®¤µ¤¸1
¤æ¤ÇÍñ 1¸Ä
¥ª¥¯¥é 2ËÜ
¥È¥Þ¥È¤ÏÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÅò¤à¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Åò¤òÊ¨¤«¤·¡¢¥ª¥¯¥é¤ò¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÎ®¿å¤ÇÎä¤Þ¤·¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤æ¤ÇÍñ¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2. (1)¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¤È¥È¥Þ¥È¤òÆþ¤ì¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¥È¥Þ¥È¤ÏÄÙ¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
3. (2)¤Ë¾®ÇþÊ´¤È¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤Î¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¡¢ßÖ¤á¤ë¡£Ê¬ÎÌ¤Î¿å¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤µ¤»¤ë¡£
4. ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤Î¤¤Óº½Åü¤È±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é¤òÆþ¤ì¡¢3Ê¬ÄøÅÙ¼Ñ¤ë¡£´ï¤Ë¤´ÈÓ¤È¥«¥ì¡¼¡¢¤æ¤ÇÍñ¤È¥ª¥¯¥é¤òÀ¹¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡ÛÎä¤ä¤·¥È¥Þ¥È¤Î¥Ñ¥»¥ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¥È¥Þ¥È¤È¥Ñ¥»¥ê¤Ç¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Æ¤ÎÂÎ¤Î¤Û¤Æ¤ê¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§93Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥Ñ¥»¥ê 3~4Ë¼ ¥Ï¥à 2Ëç
¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
¥ì¥â¥ó½Á Âç¤µ¤¸1
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¾®¤µ¤¸2
¥Ï¥Á¥ß¥Ä ¾®¤µ¤¸1/2
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¿Ý ¾®¤µ¤¸1
±ö ¾®¤µ¤¸1/3
¥Ñ¥»¥ê¤Ï·Ô¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢ÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ß¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¡£¥Ï¥à¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥È¥Þ¥È¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢(1)¤ò¾å¤«¤é¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡Û¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥è¡¼¥°¥ë¥È
¤¤¤Ä¤â¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤ÊÌ£¤Ë¡ª»Å¾å¤²¤Î¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§232Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥Ï¥Á¥ß¥Ä Âç¤µ¤¸1
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ñ¥¦¥À¡¼ Âç¤µ¤¸2
¥ì¡¼¥º¥ó Âç¤µ¤¸2
¥¥¦¥¤ 1¸Ä
¥Ð¥Ê¥Ê 1ËÜ ¥ì¥â¥ó½Á (¤¢¤ì¤Ð)¾¯¡¹
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¾¯¡¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¥«¥ì¡¼Ê´¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Ò¤ó¤ä¤êÉûºÚ¤Ç¥Û¥Ã¥È¤Ê¿É¤µ¤ò¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡£
¡Ú¼ç¿©¡ÛÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª´ÊÃ±¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼ by ¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó
¥«¥ì¡¼Ê´¤ÇÌîºÚ¤Î´Å¤ß°ú¤Î©¤ÄÀäÉÊ¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤Ë¡ª²¼½àÈ÷¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ò¤Æù¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§650Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤´ÈÓ (¿æ¤¤¿¤Æ)2¿ÍÊ¬
ÆÚ¤Ò¤Æù 200g
¥È¥Þ¥È (Ãæ)1¸Ä
¶Ì¥Í¥® 1/2¸Ä
¥Ë¥ó¥¸¥ó (Ãæ)1/4ËÜ ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸1
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸1
¿å 100ml
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¥«¥ì¡¼Ê´ Âç¤µ¤¸1.5
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
±ö ¾®¤µ¤¸1¼å ¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é ¾®¤µ¤¸1
¤æ¤ÇÍñ 1¸Ä
¥ª¥¯¥é 2ËÜ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¶Ì¥Í¥®¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¤¯¤êÈ´¤¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥È¥Þ¥È¤ÏÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÅò¤à¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Åò¤òÊ¨¤«¤·¡¢¥ª¥¯¥é¤ò¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÎ®¿å¤ÇÎä¤Þ¤·¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤æ¤ÇÍñ¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÆþ¤ì¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¾¯¡¹¤ò¿¶¤ê¡¢ßÖ¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. (1)¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¤È¥È¥Þ¥È¤òÆþ¤ì¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥È¥Þ¥È¤ÏÄÙ¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
3. (2)¤Ë¾®ÇþÊ´¤È¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤Î¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¡¢ßÖ¤á¤ë¡£Ê¬ÎÌ¤Î¿å¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤µ¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
4. ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤Î¤¤Óº½Åü¤È±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é¤òÆþ¤ì¡¢3Ê¬ÄøÅÙ¼Ñ¤ë¡£´ï¤Ë¤´ÈÓ¤È¥«¥ì¡¼¡¢¤æ¤ÇÍñ¤È¥ª¥¯¥é¤òÀ¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡ÛÎä¤ä¤·¥È¥Þ¥È¤Î¥Ñ¥»¥ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¥È¥Þ¥È¤È¥Ñ¥»¥ê¤Ç¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Æ¤ÎÂÎ¤Î¤Û¤Æ¤ê¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§93Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥È¥Þ¥È 1¸Ä
¥Ñ¥»¥ê 3~4Ë¼ ¥Ï¥à 2Ëç
¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
¥ì¥â¥ó½Á Âç¤µ¤¸1
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¾®¤µ¤¸2
¥Ï¥Á¥ß¥Ä ¾®¤µ¤¸1/2
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¿Ý ¾®¤µ¤¸1
±ö ¾®¤µ¤¸1/3
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¤¯¤êÈ´¤¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£ÀÚ¤Ã¤¿ÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·Ã¼¤«¤éÉý1cm¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥Ñ¥»¥ê¤Ï·Ô¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢ÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ß¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¡£¥Ï¥à¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥Ñ¥»¥ê¤È¥Ï¥à¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¥È¥Þ¥È¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢(1)¤ò¾å¤«¤é¤«¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡Û¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥è¡¼¥°¥ë¥È
¤¤¤Ä¤â¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤ÊÌ£¤Ë¡ª»Å¾å¤²¤Î¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§232Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È 100ml
¥Ï¥Á¥ß¥Ä Âç¤µ¤¸1
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ñ¥¦¥À¡¼ Âç¤µ¤¸2
¥ì¡¼¥º¥ó Âç¤µ¤¸2
¥¥¦¥¤ 1¸Ä
¥Ð¥Ê¥Ê 1ËÜ ¥ì¥â¥ó½Á (¤¢¤ì¤Ð)¾¯¡¹
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥ì¡¼¥º¥ó¤Ï¿å¤ËÄÒ¤±¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¡¢¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£¥¥¦¥¤¤Ï¥¤¥Á¥ç¥¦ÀÚ¤ê¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÏÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥ì¡¼¥º¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¾¯¡¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô