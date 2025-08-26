ÀÆÆ£¸÷µ£¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2ÉôQPR¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï14¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½MFÀÆÆ£¸÷µ£¡Ê24¡á¥í¥ó¥á¥ëSK¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½êÂ°¤ÎQueens Park Rangers FC¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºFC¡Ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï14¡£
¡¡°Ê²¼¡¢ÀÆÆ£¤ÎÃÌÏÃ¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥Æ¥£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÊCFG¡Ë¤«¤é¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºFC¡ÊQPR¡Ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸ª¤Î²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Î¶ñ¹ç¤Ï¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¾¯¤·»î¹ç¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªº£¥·¡¼¥º¥ó¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª