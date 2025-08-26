Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

8·î26Æü¤Ï¡Ö²Ð»³ËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ËÊ®²Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Ï½é¤á¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸Æ°²è¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ºß300Ç¯°Ê¾åÊ®²Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÙ»Î»³¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤ÎÊ®²Ð¤Ï¤¤¤Äµ¯¤­¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ñ¤Ïº£²ó¡¢ÉÙ»Î»³¤¬Âçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Æ°²è¤òºîÀ®¤·¡¢²Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç»þ¤Ë¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤ÖÊ®ÀÐ¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢¥Þ¥°¥Þ¤ä²ÐºÕÎ®¤¬Î®¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶á¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢²Ð»³³¥¤Ë¤è¤êÌÚÂ¤²È²°¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÉÙ»Î»³¤«¤é100¥­¥íÎ¥¤ì¤¿Åìµþ¡¦¿·½É¶èÉÕ¶á¤Ç¤â¡¢ºÙ¤«¤Ê²Ð»³³¥¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¼óÅÔ·÷¤Ê¤É¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢²Ð»³³¥¤Ë¤è¤ê¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©ÎÁ¤äÊª»ñ¤ÎÆþ¼ê¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ñ¤ÏµîÇ¯¤«¤é¡Ö²Ð»³ËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢²Ð»³ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£