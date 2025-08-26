TBS NEWS DIG Powered by JNN

²½³Øµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤ò¤á¤°¤ë¤¨¤óºá»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤È¸¡»¡¤Î´´Éô¤¬°äÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¡¡³ùÅÄÅ°Ïº ÉûÁí´Æ
¡Ö°ãË¡¤ÊÁÜºº¡¢ÂáÊá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×

¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤Ç¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê»àË´¤·¤¿¸µ¸ÜÌä¤Î°äÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤¿·Ù»ëÄ£¤È¸¡»¡¤Î´´Éô¡£

¤·¤«¤·¡¢°äÂ²Â¦¤Ï¡Ö¸¡¾Ú·ë²Ì¤È½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¸¶°øÄÉµæ¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤­¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÁÜºº¤ÎºÆ¸¡¾Ú¤Ë²Ã¤¨¡¢»ö·ï¤ÎÃ´ÅöÁÜºº°÷¤Î¹ß³Ê¤È½èÊ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¡»ö¤Î¼­¿¦¤Ê¤É¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£