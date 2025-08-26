¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆü¾ïÀ¸³èµòÅÀ¡¡²áÁÂÃÏ»Ù±ç¤Ç¡¢Í¹ÊØ¶É¤Ë¤â
¡¡À¯ÉÜ¤Ï²áÁÂÃÏ¤Ê¤É¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÍ¹ÊØ¶É¤Ë¹ÔÀ¯Áë¸ý¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2026Ç¯ÅÙÍ½»»³µ»»Í×µá¤ËÃÏÊýÁÏÀ¸´ØÏ¢·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤à¡£´Ø·¸¼Ô¤¬25ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÃÏ°è¤¯¤é¤·¥µ¡¼¥Ó¥¹µòÅÀ¡×¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸¤ÎÅ¹ÊÞ¤äÍ¹ÊØ¶É¤Ç¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¡£Çã¤¤Êª¡¢¹ÔÀ¯µ¡Ç½¡¢°åÎÅ¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò1¥«½ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£