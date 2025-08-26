¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤è¤ê¸Ø¤ê¹â¤¤ª¾îÍÍ¥¦¥ÞÌ¼¡Ö¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥íー¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥íー¡×¤ò8·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï22,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤è¤ê¡¢¸Ø¤ê¹â¤¤ª¾îÍÍ¥¦¥ÞÌ¼¡Ö¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥íー¡×¤ò¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Í¥²í¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¡¢µ¤ÉÊ°î¤ì¤ëÉ½¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°áÁõ¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á¡ºÙ¤ÊÈ±¤ÎÆ°¤¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ìー¥¹¤ÎÉñÂæ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¼ÇÀ¸¤òÉ½¸½¤·¤¿ÂæºÂ¤¬¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥íー¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹â¤ÏÌó250mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë¡£
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¡õCyStore¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖÉ½¾ðÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡×
¢¨¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖÉ½¾ðÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡×¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤éÆÃÅµÉÕ¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÉ½¼¨¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C) Cygames, Inc.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£