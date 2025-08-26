¡Öarrows Alpha¡×¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×³«È¯¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¿·À¸FCNT³«È¯¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡8·î28Æü¡¢FCNT¤ÎºÇ¿·¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Öarrows Alpha¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËNTT¥É¥³¥â¤«¤é¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤â¡¢8·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÌ±»öºÆÀ¸¤ò·Ð¤Æ¥ì¥Î¥Ü¥°¥ëー¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿FCNT¤Ï¡¢¹â¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡Öarrows Alpha¡×¤È¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß·¿¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Î³«È¯¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÃ©¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¡£
¸åÎóº¸¤«¤é¶áÆ£»á¡¢½ÕÆ£»á¡¢¹â¶¶»á
Á°Îóº¸¤«¤é¿¹Æâ»á¡¢ÀµÇ½»á¡¢³°Ã«»á
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
――FCNT¤È¤·¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¾å°Ìµ¡¼ï¤Ç¤¹¡£³«È¯¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿´¶¤Ï¡©
³°Ã«»á
¡¡¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Ï¡¢FCNT¤òºÆÅÙÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öarrows Alpha¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Î¥ÜÂ¦¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¡¢»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤È°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Ï»ö¼Â¾å¡¢À¸»º¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¡¦´Ä¶¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Öarrows Alpha¡×¤È¤¤¤¦¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·À¸FCNT¤Î2Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½çÄ´¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
³°Ã«»á
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï½çÄ´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³ô¼ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥ì¥Î¥ÜÂ¦¤È¤«¤Ê¤êÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸·¤·¤¤È¿±þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÁá´ü¤Ë·è¤á¤Æ¡¢Êý¸þÀ¤äÃÏ¿Þ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¡£
¶áÆ£»á
¡¡³«È¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥Î¥Ü¥°¥ëー¥×¤Ë¤«¤Ê¤ê½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FCNTÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ê¤É¤â¥ì¥Î¥Ü¥°¥ëー¥×¤ÎÄ´Ã£ÎÏ¤ò³è¤«¤»¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉôÉÊ¤Î¶¦ÄÌ²½¤È¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¤Î¶ìÏ«
¶áÆ£»á
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¿·À½ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡¢¥ì¥Î¥Ü¥°¥ëー¥×¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥«¥á¥é¡¢¥Üー¥É¡¢¥á¥â¥êー¤Ê¤É¤Î¥ー¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÉôÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¼êÇÛ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ëº£²ó¤Î¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Ï¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤·¤¿¡£
――º£¤ä¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¡¢¤½¤ì¤â¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥Ä¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¶áÆ£»á
¡¡¤Ï¤¤¡¢¤â¤È¤â¤È¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿ÉôÉÊ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Â¾À½ÉÊ¤È¶¦ÄÌ²½¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥Ä¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¤È¤·¤ÆÉôÉÊ¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢¥ì¥Î¥ÜÂ¦¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ê¤É¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ÉôÉÊ¤Î¶¦ÄÌ²½¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤¤é¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤È¤¤¤¦µ¡¼ï¤ÎÆÃÄ§¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Î¸úÎ¨²½
――¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Â¦¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÌÌ¤Ç¤Î³«È¯¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³°Ã«»á
¡¡¡Öarrows Alpha¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢Android¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î³«È¯ÎÏ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¾ÍèÀ½ÉÊ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――¥¹¥Þ¥ÛÂ¦¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶áÆ£»á
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î²¼²ó¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢FCNT¤È¥ì¥Î¥ÜÂ¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Î¥ì¥¤¥äー¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Î¥ÜÂ¦¤Îµ¡Ç½¤È¡¢arrows¤Îµ¡Ç½¤Ç°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ï°Õ³°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê¤È¸À¤¦¤«¡¢¼ê´Ö²Ë¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤½¤Îµ¡Ç½¤Ï¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤Îµ¡Ç½¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉôºàÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥ì¥Î¥Ü¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
――¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò½èÍý¤¹¤ëSoC¡Ê¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢arrows Alpha¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥Î¥Ü»±²¼¤Ç¤¢¤ë¥â¥È¥íー¥é¤Î¡Ömotorola edge 60 pro¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤â¡ÖDimensity 8350 Extreme¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
³°Ã«»á
¡¡FCNT¤Ç¤Ï¡¢SoC¥Áー¥à¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¤È¡¢Àè¡¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢SoC¤ÎÁªÄê¤Ê¤É¤Ï¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖDimensity 8350 Extreme¡×¤òº£²ó¡¢arrows Alpha¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥â¥È¥íー¥é¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÁªÄê¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖFCNT¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥ì¥ó¥¸¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë²¿¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò·Ð¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡SoCÁªÄê¤ËÁá¤¯¤«¤é´ØÍ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤¦ÎÉ¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¤·¡¢ËÁÆ¬¤Ë¿½¤·¾å¤²¤¿¡Ö½çÄ´¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢³«È¯¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢²áµî¤ÎÂÎÀ©¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³°Ã«»á
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¥ー¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢´ûÀ½ÉÊ¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Î¥»¥ó¥µー¤â¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î»£±Æ¤âÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë
6·î¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿ºîÎã
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÈÌÅª¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Éôºà¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¤¯¤ÆÄ´Ã£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤²Á³Ê¤ÇÄ´Ã£¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°ìÈÌ¤Ë¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éôºà¤Î³«È¯¡¦Ä´Ã£¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤¦¤Ï¡¢Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´ûÀ½ÉÊ¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢FCNT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤«¤é¸À¤¦¤ÈÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÉôºàÄ´Ã£¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤È¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Öarrows Alpha¡×¤ò¤¤¤«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Áー¥à¤Î¶ìÏ«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
6·î¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÆâÉô¹½Â¤
¡¡¶¦ÄÌ²½¤µ¤ì¤¿Éôºà¤À¤±¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ìÏ«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ûÀ½ÉÊ¤È¥¼¥í¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÆ£»á
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎFCNT¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÍî¤È¤¹¡Ê¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¡¢´ë²è¥µ¥¤¥É¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢À½ÉÊ¤È¥³¥¹¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Ã«»á
¡¡¾¦ÉÊ´ë²èÂ¦¤Ç¡Öºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏµìÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀµÇ½»á
¡¡¤â¤È¤â¤ÈFCNT¤Ç¤Ï¡¢µ¡¼ï¤´¤È¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀßÄê¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Îµ¡Ç½¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÆÃÄ§¤¬¤¤¤¯¤éÎÉ¤¯¤È¤â¡¢¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢·ë¶É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤´ÉÔËþ¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀµÇ½»á
¡¡º£¤ÎFCNT¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ÊÀÇ½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¾å¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢°ì·Ý¤È¸À¤¨¤ë¸ÄÀÅª¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ùー¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ø¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¡×¤È»×¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÍý²ò¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÌµÂÌ¡×¤È¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ê¥ì¥Î¥ÜÂ¦¤Ë¡Ë¤·¤Ã¤«¤êÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤·¡¢¥¼¥í¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×
¶áÆ£»á
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Î³«È¯¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤â¡¢Ä´Ã£¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤ÎÀ½ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÅÍÍ¤ÎÄ´À°¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÕÆ£¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½ÕÆ£»á
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥â¥Ç¥ë¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¶¦ÄÌÀß·×¤·¤¿¤â¤Î¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2Ç¯¤Ç1µ¡¼ï¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥â¥Ç¥ë¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
½ÕÆ£»á
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢¶¦ÄÌÀß·×¤·¤Æ¤â2Ç¯¸å¤Ë¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¶¦ÄÌÀß·×¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¿ô¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢³«È¯Èñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£ÉôÉÊ¤â¥Ü¥ê¥åー¥à¡Ê³èÍÑ¤¹¤ë¿ô¡Ë¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤Ç¤¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤³¦¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤ò°Â¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥¹¥±ー¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¡Ê¥ì¥Î¥ÜÂ¦¤ò¡ËÀâÆÀ¤¹¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤ÎÀß·×¼«ÂÎ¤Ï²áµî¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¥³¥Ô¥Ú¡Ê¥³¥Ôー¥¢¥ó¥É¥Úー¥¹¥È¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤Þ¤ëÆ±¤¸»ÅÍÍ¤òÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ö¥³¥Ô¥Ú¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤È¤Ï¡×¤Èº£²ó½é¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤À½ÉÊ¡Ê¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡Ë¤ò¿ôÇ¯Á°¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×Ê¬²ò¥â¥Ç¥ë¤Ç¸«¤ë¤½¤Îµ»½Ñ
³°Ã«»á
¡¡¥ì¥Î¥ÜÂ¦¤Ø¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¤¬¤Ê¤¼É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÀâÆÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡¢¥ì¥Î¥ÜÂ¦¤Î³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤ÎÊ¬²ò¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡£
¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¤òÊ¬²ò¤·¤¿¤â¤Î
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥ì¥Î¥ÜÂ¦¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤ÏÊ¬²ò¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ê´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤«¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò´°Á´¤Ë¥³¥Ôー¤Ç¤¤ëÊýË¡¤òÃµ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤³¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ËÉ¿å¡¢¥¿¥Õ¥Í¥¹À¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Æ¥ó¥ー¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ò¥ó¥¸¤ò±Û¤¨¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤µ»½Ñ¡×¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇFCNT¤¬Ëá¤¤¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ËÜÂÎÁ°ÌÌ¤ÈÇØÌÌ¤Î¿§Ì£¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢¿§¹ç¤ï¤»¤Î´ð½à¤âÀ¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤È¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¡£
¹â¶¶»á
¡¡¾¯¤·ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ê¡£
³°Ã«»á
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÏºÙ¤«¤¹¤®¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ê³¤³°¤Ç¤Ï¡Ë¤Ö¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
――¤½¤â¤½¤â¤ÎÁ°Äó¡¢¾ï¼±¤¬°ã¤¦¤È¡£
³°Ã«»á
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´ð½à¤Î¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡£
¥ì¥Î¥Ü¤òÀâÆÀ¤·¤¿¸å¤â
――¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Î³«È¯¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÉôºà¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ÏÀ½Â¤¤Ø¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È¡£
³°Ã«»á
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎFCNT¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÉôÉÊ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤µ¤ó¤«¤éÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹´ü¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ëÉôÉÊ¡¢¥Ù¥ó¥Àー¤µ¤ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£ºÇ½é¤Ë¥ì¥Î¥Ü¤Î´´Éô¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Î½©¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Ï¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¡Öarrows Alpha¡×¤è¤ê¤âÀè¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤â³«È¯¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢arrows Alpha¤È¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¤¬Æ±»þ´ü¤ËÈ¯É½¡¦È¯Çä¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤¹¤«¡©
³°Ã«»á
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Îºß¸Ë¤¬º£Ç¯8·î¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤Î¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡arrows Alpha¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤Î³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£2¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Æ±»þ´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ç¤¹¤Í¡£
¶áÆ£»á
¡¡³«È¯¥Áー¥à¤Î¿Í°÷¤â°ÊÁ°¤è¤ê¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥ó¡×¤È¡Öarrows Alpha¡×¤ÇÆ±¤¸¥Áー¥à¤¬´ðËÜÅª¤ËÎ¾Êý¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Öarrows Alpha¡×³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Î¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·¡×¤½¤Î1
――¡ÖÃæ¤Î¿Í¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢À½ÉÊ¤´¤È¤Ë³«È¯Ã´Åö¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¶¶»á
¡¡¤â¤È¤â¤È¡Ö¼ê¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²Á³ÊÌÌ¤Ç¤Ï¡¢9Ëü±ß¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬¤¬10Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡FCNT¤È¤·¤Æ¤Ï¡Öarrows We2¡×¥·¥êー¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼ê¤ËÆÏ¤¯¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢8Ëü±ßÂæ¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¿·¤·¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎFCNT¤Î¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢´è¾æ¤µ¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎAI¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï¡¢³¤³°¤è¤êÄã¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤¤¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¹â¶¶»á
¡¡¤Þ¤º¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢Ä´ºº¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ROM¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀµÇ½»á
¡¡¡ÊÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¡Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â¶¶»á
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¡¢microSD¥«ー¥É¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¤Îµ¡¼ï¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥Ùー¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¡£
――arrows Alpha¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÊROM¡Ë¤¬512GB¡¢ºÇÂç2TB¤Þ¤Ç¤ÎmicroSD¥«ー¥É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤Ë´ð¤Å¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¶¶»á
¡¡¤Ï¤¤¡¢»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢°Â¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï128GB¡¢¼¡¤¤¤Ç256GB¡¢¤½¤·¤Æ512GB¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï20Ëü±ßÄ¶¤È¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Öarrows Alpha¡×¤Ï¡¢12GB¤Î¥á¥â¥êー¡ÊRAM¡Ë¤Ë¡¢512GB¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÊROM¡Ë¤È¤¤¤¦1¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
――¤½¤ì¤Ç8Ëü±ßÂæ¡£
¹â¶¶»á
¡¡¥²ー¥à¤â¥«¥á¥é¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¥Ùー¥¹¤Î¾å¤Ç¡¢FCNTÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¡¢ÀèÄø¿¨¤ì¤¿´è¾æ¤µ¡¦·øÏ´À¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¶òÄ¾¤ËÄÉµá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡ÖMILµ¬³Ê¡ÊÊÆ¹ñ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ø¤ÎÀ½ÉÊÇ¼Æþµ¬³Ê¡ËÂÐ±þ¡×¡ÖÂÑ¾×·â¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖMIL-STD-810G¤ËÂÐ±þ¡¢¥é¥ï¥óºà¤ÎÍî²¼»î¸³¡×¤Ê¤Î¤«¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖMIL-STD-810HÂÐ±þ¤Ç¡¢¥¹¥Áー¥ë¤Ø¤ÎÍî²¼»î¸³¤ä1.5m¤«¤é¤ÎÍî²¼»î¸³¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ§¤ß¤Ä¤±¤Æ´è¾æ¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ëÅ¸¼¨¤â
¡¡FCNT¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¤ó¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¡Öarrows Alpha¡×¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
³°Ã«»á
¡¡·øÏ´À¤Ïarrows¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£1.5m¤«¤é¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Ë26Êý¸þÍî¤È¤·¤Æ²èÌÌ¤¬³ä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»î¸³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö¼Ò¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡MILµ¬³Ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â23¹àÌÜ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âFCNT¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤¬¡¢ÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Öarrows Alpha¡×³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Î¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·¡×¤½¤Î2
――¤½¤Î¤Û¤«¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â¶¶»á
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡¢»ý¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤«¤Ê¤êÄÉµá¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ã¼Ëö¤ÎÇØÌÌ¡¢¥ê¥¢¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¡¢°®¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çarrows¥·¥êー¥º¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¸«¤Æ¤â¡Ö³Ê¹¥¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÂ¬Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¥»¥ó¥µー¼þÊÕ¤Ï¡¢»Ø¤òÅº¤¨¤ä¤¹¤¤¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÁêÅöÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ー¤ÈAI¤Î³èÍÑ
¹â¶¶»á
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ー¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½é´üÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢Ã±²¡¤·¤Ç¡ÖGemini¡×¤òµ¯Æ°¤·¡¢Ä¹²¡¤·¤Ç¡Öarrows AI¡×¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÅ¸»¥ー¤ÎÄ¹²¡¤·¤ÇGemini¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡ÖÄ¹²¡¤·¡×¼«ÂÎ¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¾´¶Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Éßµï¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
arrows Alpha¤òÊ¬²ò¤·¤¿¤â¤Î
¡¡AI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤Îµ¡Ç½¤âÀßÄê¤Ç¤¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¥ー¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢Î¹¹Ô¡¢ÆÃ¤Ë³¤³°¤Ç¡ÖÃ±²¡¤·¡×¤ËËÝÌõ¥¢¥×¥ê¡¢¡ÖÄ¹²¡¤·¡×¤ËGoogle¥ì¥ó¥º¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¡×¤ËÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤Ê¤ó¤ÆÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤ËÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――²áµî¤Îarrows¥·¥êー¥º¤Ç¤â¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥ÈÅª¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤È¤¤¤¦¤«¡¢AI¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ー¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¤â¤¦°ìÊâ¡¢ÊØÍø¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¹â¶¶»á
¡¡¿·¤·¤¤¥¹¥Þ¥Û¤ØÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë´ü´Ö¤¬3～4Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡ÖÅÅ¸»¥ー¤ÇÅÅ¸»¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¸ý¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎAndroid¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢ÅÅ¸»¥ー¤ÇGemini¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡ÅÅ¸»¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢ºÆµ¯Æ°¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¡ÖÅÅ¸»¥ー¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¾å¥ー¤òÆ±»þ¤Ë²¡¤¹¡×¤Î¤Ï°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤¬¡ÊÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡ËÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢arrows Alpha¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅ¸»¥ー¤ÏÅÅ¸»¤ÎÁàºî¤Î¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÅ¸»¥á¥Ë¥åー¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤ÁàºîÂÎ·Ï¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ー¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä²ÁÃÍ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°Àþ¤ò¤â¤¦°ìÅÙºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¼þÊÕ¤Î¡È³Û±ï¡É
³°Ã«»á
¡¡¡Öarrows Alpha¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤âÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Çº¤ó¤À¤Î¤¬¥Ù¥¼¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¶¹³Û±ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Öarrows Alpha¡×¤Ï¡¢¡ÊÃ¼Ëö¤¬½ÄÄ¹¤Î¾õÂÖ¤Ç¡Ëº¸±¦¤ÏºÙ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾å²¼¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÉý¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――³Û±ï¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¾×·â¤äÍî²¼¤·¤¿¤È¤¤Î¤Ò¤Í¤ê¡¢¤Í¤¸¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Éý¤¬ÂÀ¤¤¤È¤½¤ÎÊ¬¶¯¤¯¤Ç¤¤ë¤È¡£
³°Ã«»á
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤³¤âºÙ¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ä´ºº¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤µ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´è¾æ¤µ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê³Û±ï¤òºÙ¤¯¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Î´ð½à¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¼é¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Áー¥à¤¬ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¹ÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤â
¡¡¹ñÆâ¤Î¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ç¥¿¥Õ¥Í¥¹À¤ò°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹µ¡¼ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤«¤é»È¤¤Â³¤±¤ë´ü´Ö¤ÏÄ¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤·¤â¤Î»þ¡×¤Ë³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Á´¤Æ¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÂæ¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤¬¤«¤Ä¤Æ¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´è¾æ¤µ¤¬¹ØÆþ»þ¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¶¯¤µ¤È¤¤¤¦Î¾Î©¤òÁª¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥Î¥ÜÂ¦¤«¤é¤â¡¢¡Öarrows Alpha¤Î³Û±ï¤ÏÂÀ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ºÙ¤¤¤Û¤¦¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤À¡×¤È»ØÅ¦¤òÂ¿¤¯¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Ä¶µÞÂ®½¼ÅÅ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÎô²½¤Ø¤ÎÂÐºö
³°Ã«»á
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢90W¤È¤¤¤¦Ä¶µÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£FCNT¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ä¶µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÃÓ¤ÎÎô²½ÅÙ¹ç¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î·üÇ°¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÅÅÃÓ»ý¤Á¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼«ÂÎ¤ÎÎô²½¤ò¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Öarrows Alpha¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¶µÞÂ®½¼ÅÅ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢5Ç¯´Ö¤Î¼÷Ì¿¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5Ç¯´Ö¤Î½¼ÅÅ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼÷Ì¿¤ËÂÐ¤¹¤ë´ð½à¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ä¶µÞÂ®½¼ÅÅ¤È¤¤¤¦¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£FCNT½é¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ý¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥¹çÂ¾¼Ò¡¢ÆÃ¤Ë¹ñÆâ¤Î¶¥¹çÀ½ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Êý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡½¼ÅÅ´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¡Öarrows¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È½¼ÅÅ¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áàºî¤·¤Ê¤¬¤é¤Î½¼ÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ËµëÅÅ¤»¤º¡¢Ã¼Ëö¤Î¶îÆ°¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡£
¡¡¸ú²Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁàºîÃæ¤ÎÈ¯Ç®¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼÷Ì¿¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢º£¸å¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀµÇ½»á
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²èÌÌ¾å¤«¤é²¼¤Ø¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯ÀßÄê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈµëÅÅ¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤¬2¥Úー¥¸ÌÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï1¥Úー¥¸ÌÜ¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸í¥¿¥Ã¥×¤·¤ÆON¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö½¼ÅÅ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢½¼ÅÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È½¼ÅÅ¡×¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼÷Ì¿¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯ÀßÄê¤Î¤É¤³¤Ë¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÎô²½¤ò¤É¤¦ÍÞÀ©¤¹¤ë¤Î¤«
――¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÎô²½¤ò¤É¤¦ËÉ¤°¤Î¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÕÆ£»á
¡¡ÅÅÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¾ÃÈñ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÏCPU¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÁ´³«¤Ç¤¹¤È¡¢Ç®¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÅÎÏ¤âÂ¿¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¥²ー¥à¡¢Æ°²èºÆÀ¸¤Ê¤ÉÍøÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¤´¤È¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢½¼ÅÅ´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·²¹ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë½¼ÅÅ¤ò»ß¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò°ÊÁ°¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60ÅÙ¡¢70ÅÙ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ÂÁ´À¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦À©¸æ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡³«È¯¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¹ÅÙ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î»ÄÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦½¼ÅÅ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Îô²½¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤ÇÃÎ¸«¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡FCNT¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö85¡ó½¼ÅÅ¡×¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¡¢½¼ÅÅ¤·¤Æ¤âËþ½¼ÅÅ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£½é´üÀßÄê¤Ç¤Ï100¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ85¡ó¤Ç»ß¤á¤ë¤è¤¦ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Þ¤á¤Ê½¼ÅÅ¡¦ÊüÅÅ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¤â¤Ã¤È¤âÎô²½¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ê¾å¸Â¤ò¡Ë85¡ó¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢²áÊüÅÅ¡¦²á½¼ÅÅ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Àè½Ò¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È½¼ÅÅ¡×¤âÌµÍý¤Ê½¼ÅÅ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Éé²Ù¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈCPU¤«¤é¤ÎÇ®¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇCPU¤ÎÀÇ½¤òÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤½¤³¤ÇCPU¤Î¶îÆ°¤òÀ©¸æ¤·¤Ê¤¤µ¡¼ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢È¿Æ°¤È¤·¤Æ°ÂÁ´ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
³°Ã«»á
¡¡¤â¤·¡¢¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ÅÍÍ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç»È¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥âー¥É¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤òÍÑ°Õ¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¼è¤ë¤«¡¢º£¸å¤Îµ¡¼ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÎÃ¤·¤¤Éô²°¤ÇÃ¼Ëö¤¬Ç®¤¤¤È¤¤¤¦´Ä¶¤È¡¢²Æ¤Î²°³°¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÇÃ¼Ëö¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤òÈ½ÊÌ¤·¤Æ¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡Öarrows Alpha¡×¤Ï¡¢MILµ¬³Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÂÑÆü¼ÍÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®¤¤¤È¤³¤í¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤ÊÀÇ½¡¦ÂÑÇ®À¤Ê¤É¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÈ¯Ç®¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤´ð½à¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÕÆ£»á
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¡Öarrows Alpha¡×¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÅöÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Âç·¿¤Î¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤òÆâÂ¢¤¹¤ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢CPU¤«¤éÇ®¤Ï½Ð¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤¬¡¢Ç®¤òÃ¼ËöÁ´ÂÎ¤Ø¾å¼ê¤¯Æ¨¤¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
arrows AI¤ÈÆüËÜ¸ìÂÐ±þ
――arrows Alpha¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëAIµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Ã«»á
¡¡¥ì¥Î¥Ü¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆAI¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê²ÝÂê¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£FCNT¤â¥ì¥Î¥Ü¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥ì¥Î¥Ü¤ÎAI¤ÎÆüËÜ¸ì²½¡¢¤½¤·¤Æ¥íー¥«¥é¥¤¥º¤Ï¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢±þÅúÀ¤äÉÊ¼Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¼Â¤ÏFCNT¤¬¥ì¥Î¥Ü¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡AIÀïÎ¬¤½¤Î¤â¤Î¤â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î´´Éô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢arrows¤Î¥´ー¥ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹Æâ»á
¡¡ÆüËÜ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤ä¤Ï¤êÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹Æâ»á
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢À¸À®AI¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç½èÍý¤·¤Æ¤«¤éÆüËÜ¸ì¤Ë½ÐÎÏ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¤·¤Æ¼«Á³¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î°ãÏÂ´¶¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡ÖÀ¸À®AI¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÀ¸À®AI¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬Íè¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤Ê²óÅú¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤«¡¢ÈÆÍÑÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»È¤¤Êý¡×¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
――arrows AI¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥×¥êÌ¾¤äÀßÄê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹Æâ»á
¡¡¤Ï¤¤¡¢¤Ç¤¹¤Î¤Ç¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÍÎÏ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÐÎÏ¤¬Àµ¤·¤¤¤«¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤½àÈ÷¤ÈÃÏÆ»¤Ê³ÎÇ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÅ¥½¤¤ºî¶È¤Ç¤·¤¿¡£
――arrows AI¤È¤·¤Æ¤Ïº£½©¤Ë2.0¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤Ë3.0¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
³°Ã«»á
¡¡¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤êµ¡Ç½¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤Ø¤¤¤«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤«¡£ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¾¡¼ê¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÃµ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈAI¤¬¤è¤ê¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¡¢Ã¼ËöÂ¦¤«¤é¤ÎÄó°Æ·¿¤ÎÂÎ¸³¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢AI¤Î¿Ê²½¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â®¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤ªÌóÂ«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£