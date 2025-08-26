¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Stylish pose-·îÂ¼¼êÝÜ¡×¥Õ¥©¥È¥ì¥Ó¥åー
¡¡BANDAI SPIRITS¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Stylish pose-·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤¬8·î21Æü¤è¤ê¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ÆÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ·ÊÉÊ¤Ï¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤ò¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥²ー¥à¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤Ë¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹SR¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö°ìÉ¤Ïµ¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤ÏÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë½éÀ±³Ø±à¤Ç¡¢ÃæÅùÉô¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¨¥êー¥È¡£¥¯ー¥ë¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÈéÆù²°¤È»×¤¤¤¤ä¡¢´Å¤¨¤óË·¤ÇÂÕ¤±¼Ô¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¥áー¥«ー¤Ç¤â¤¢¤ëÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ë¾¯½÷¡£·ù¤¤¤Ê¼«Ê¬¤È·èÊÌ¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Stylish pose-·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¡Ö¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤òÃê½Ð¤·¤¿¡ÖESPRESTO¡×¥·¥êー¥º¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¥¯ー¥ë¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×
¡¡¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Stylish pose-·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢½ÄÌó14cm¡ß²£Ìó14cm¡ß¹â¤µÌó25cm¡£ÆâÉô¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¤ÈÂæºÂ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤ÆÉÔÍ×¤Ç¡¢ÂæºÂ¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
Â¦ÌÌ
¡¡¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Stylish pose-·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤ÏÎ©¤Á»Ñ¤Ç¹â¤µÌó22cm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë°áÁõ¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ê¤¬¤é¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»ëÀþ¤äÉ½¾ð¤È»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥¯ー¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³ー¥È¥¿¥¤¥×¤Î¾åÃå¤ÏºÙ¤«¤Ê¥·¥ï¤äº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Î¿þÂ¤·Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÃå¤ò½é¤á¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¡¢¥·¥ë¥Ðー¤ÎÅÉÁõ¤Ç¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¼Á´¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥í¥ó¥°¤Î¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©ÂÎ´¶¤¢¤ëÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¿ÈÁü
Â¦ÌÌ
¸å¤í»Ñ
Ðíâ×¤«¤é»£±Æ
¤¢¤ª¤ê»ëÅÀ
ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ë
¡¡ËÜ¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ä¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ·¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÌÜ¸µ¤âÁ¡ºÙ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡åºÎï¤Ê´éÎ©¤Á¤ä¾¯¤·¤Ø¤Î»ú¤Î¸ý¸µ¤Ï¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤Î¥¯ー¥ë¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë´Å¤¨¤ë¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼ó¸µ¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ï¥·¥ë¥ÐーÅÉÁõ¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Êー¤âÇö¼ê¤Î¥·¥¢ーºà¼Á´¶¤¬ÅÉÁõ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÃå¤Î¿þ¤Ïº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±¦Â¦¤Î¿þ¤Ï¥Õ¥ê¥ë¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤Ò¤À¤ÎÂ¤·Á¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¥Ñー¥Ä¤ÏÆð¼ÁÁÇºà¤Ç¥³ー¥È¤Î¾¯¤·½Å¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤äÌöÆ°´¶¤¢¤ë¤Ï¤¿¤á¤¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬Á¡ºÙ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¥¥é¥Ã¤È¤·¤¿ºÌ¿§¡£¥¤¥ó¥Êー¤âÂç¿Í¤Ó¤¿ÇöÃå¤Î¼Á´¶¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¾åÃå¤Î¿þ¤â¸«¤´¤¿¤¨¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÆ¸½¡£°ìÉôÆð¼ÁÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¾¯¤·½Å¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Ä¹¤¤Â¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¾åÃå¤ÎÎ¢ÃÏ¤â¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¾åÃå¤Î¥Ù¥ë¥È¤âºÆ¸½¡£ÊÌ¥Ñー¥Ä¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤¢¤ëÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
È±¤â¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤±¤é¤ì¡¢³°¤Ë¹¤¬¤ëÌÓÀè¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð
Â¸µ¤Î¥Öー¥Ä¤â¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÙ¤«¤ÊÉ½¸½¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¢±Æ¤ò¤Ä¤±¤¿»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥¯ー¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡É½¾ð¤Î±¢¤ê¤ä°áÁõ¤Î±Æ¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢Å»¤¦Ê·°Ïµ¤¤â¤è¤êÎä¤¿¤¯¡¢¤·¤«¤·¾ðÇ®¤òÈë¤á¤¿¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¡¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Stylish pose-·îÂ¼¼êÝÜ¡×¥Õ¥©¥È¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤Î¥¯ー¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢É½¾ð¤«¤é°áÁõ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÌ¿§¤âÁ´ÂÎÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ·ÊÉÊ¤Ï8·î21Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯Åß¤è¤ê¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿É±ºêè½ÇÈ¡¦½½²¦À±Æî¡¦¼Äß· ¹¤Î¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤â½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£º£¸å¤Î¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ú³Ø¥Þ¥¹¡Û[¥Ï¥Ã¥Ôー¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ]¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢É±ºêè½ÇÈ¡¦½½²¦À±Æî¡¦¼Äß· ¹¤Î¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬2026Ç¯Åß¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê¡ª #³Ø¥Þ¥¹ #³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー #idolmaster https://t.co/jxgP61KUb5- ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¸ø¼° (@imas_official) August 20, 2025
