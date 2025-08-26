³°Ì³¾Ê¡Ö°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ê¤¤¡×¡¡4¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×Ç§Äê¤Ç¸í¾ðÊó³È»¶
JICA¡á¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¤¬¹ñÆâ¤Î4¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°Ì³¾Ê¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè½µ¡¢²£ÉÍ¤Ç³«¤«¤ì¤¿TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢JICA¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î4¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«4¤«¹ñ¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÖJICA¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ò¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤ò¥¬¡¼¥Ê¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤ò¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï22Æü¡¢¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÌÚ¹¹ÄÅ¤Ë°Ü½»¤·¤ÆÀ¸³è¤ä½¢Ï«¤ò´õË¾¤¹¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤òÈ¯µë¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡ÖÆüËÜ¤ÏÄ¹°æ»Ô¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ÜÌ±¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJICA¤Ï25Æü¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤ÎÈ¯¿®¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆâÍÆ¤òÄûÀµ¤¹¤ë¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢³°Ì³¾Ê¤â¡Ö¹ñÆâ³°¤Ç»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÊóÆ»¤äÈ¯¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¤äÁê¼ê¹ñ¤ËÆÃÊÌ¤Êºº¾Ú¤ÎÈ¯µë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³°Ì³¾Ê¤È¤·¤Æ¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£