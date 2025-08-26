¼«Í³¸¦µæ¤ò¥×¥í¤¬¤ª½õ¤±¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¡ÈÍý²ÊÎ¥¤ì¡ÉËÉ¤°°ì½õ¤Ë
²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Î½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î°å»Õ¤ä»õ²Ê°å»Õ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤â½ª¤ï¤ê¤«¤±¤ÎÃæ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤¤ç¤¦¤À¤¤2¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤Î½ÉÂê¡Ö¼«Í³¸¦µæ¡×¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¼«Í³¸¦µæ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸¦µæÃç´Ö¡É¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò¤Î»õ²Ê°å»Õ¤Ç¤¹¡£
¿Æ»Ò¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥á¥Ç¥£¥³¥ì¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¼«Í³¸¦µæ¤ª¤¿¤¹¤±¥É¥¯¥¿¡¼¡×¡£
°åÎÅ¡¦·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¡¼¥ÞÁêÃÌ¡¢Ä´ºº¤Î¿Ê¤áÊý¤ä¤Þ¤È¤áÊý¤Ê¤É¡¢¸¦µæÃç´Ö¤È¤·¤ÆÀìÌç²È¤¬Ìµ½þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥·¥ê¥È¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î»õËá¤¤È¥Õ¥ÃÁÇÆþ¤ê¤Î»õËá¤¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥Õ¥Ã²½ÊªÇÛ¹ç¤Î»õËá¤Ê´¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤¬¡£
º£²ó¤Ï»õ¤ÎÀ÷¤á½Ð¤·¼Â¸³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤ÆÃî»õ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Ëá¤Êý¤ò¼Â¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ð¡Ê¾®³Ø3Ç¯À¸¡Ë¡§
¤É¤¦¤·¤Æ»õ¤ÏÉáÄÌ¤Î»õËá¤Ê´¤Ç»õ¤òËá¤¯¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÃî»õ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Êì¡§
ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ·è¤á¤âÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÁª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤¿¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡Ö¤¨¡ª¤½¤ì¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¼«Í³¸¦µæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤¬¼«Í³¸¦µæ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥³¥ì¤Ï¿·¤·¤¤·Á¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¡ÈÍý²ÊÎ¥¤ì¡É¤òËÉ¤°°ì½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥³¥ì¡¦¶¶ËÜÎé¼¡ÏºCEO¡§
²¿¤«ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Èµ¤·Ú¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤è¡É¤½¤ì¤¬AI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Èº£¤Î»þÂå¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤è¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ç¡È·ò¹¯¤Î¤³¤È¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Í¡É¡ÈÂÎ¤ä²Ê³Ø¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤Í¡É¤È¤¤¤¦¶½Ì£´Ø¿´¤¬¾úÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÅÁÇÅ¡Ê¤Ç¤ó¤Ñ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡£