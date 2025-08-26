¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛËÜ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¼ýÇ¼¡£XINYF¤Î¥·¥§¥ë¥Õ¤ä¥é¥Ã¥¯¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¡ª
¡ÚAmazon¥»ー¥ë ¡ÖXINYF¡×¥·¥§¥ë¥Õ³Æ¼ï¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§8·î26Æü0»þ～8·î28Æü23»þ59Ê¬
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢XINYF¤Î¥·¥§¥ë¥Õ¤Ê¤É¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï8·î26Æü0»þ¤«¤é8·î28Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢XINYF¤Î¥ªー¥×¥ó¥·¥§¥ë¥Õ¤ä¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¡£¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤Î¥µ¥¤¥º¤ä»ÈÍÑÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éý¤ä±ü¹Ô¡¢Ãª¿ô¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
