¡ÚAmazon¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»ー¥ë¡ÛDreame¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ú2025.8¡Û
Dreame¡Ê¥É¥êー¥ßー¡ËL10s Ultra Gen2
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡ÖAmazon Fashion¡ß½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¿¥¤¥à¥»ー¥ëº×¤ê¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËDreame¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖL10s Ultra Gen2¡×¤ä¡ÖL20 Ultra Complete¡×¡¢¡ÖD10Plus¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬´ü´ÖÃæ¡¢³ä°ú²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÖL10s Ultra Gen2¡×
¡¡¥´¥ß¤Î¼«Æ°¼ý½¸¡¢µë¿å¡¢¥â¥Ã¥×¤Î¼«Æ°Àö¾ô¡¦Ç®É÷´¥Áç¡¢Àö¾ô±Õ¤Î¼«Æ°Êäµë¤Þ¤Ç¤ò¤³¤Î1Âæ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡£Á´¼«Æ°¥Ùー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÁÝ½ü¤Î´°Á´¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢10,000PaµÛ°úÎÏ¤Ç¿¼ÁØ¥´¥ß¤â´°Á´µÛ°ú¤¹¤ë¡£Ä¶²»ÇÈ¥«ー¥Ú¥Ã¥ÈÇ§¼±¡õ¥â¥Ã¥×¼«Æ°¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤Ç¡¢¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤«¤é¥é¥°¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡ÖL20 Ultra Complete¡×
¡¡7,000Pa¤ÎµÛ°úÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥´¥ß¤Î¼«Æ°¼ý½¸¡¢¿å¿¡¤¤Ø¤Îµë¿å¡¢¥â¥Ã¥×¤Î¼«Æ°Àö¾ô¡¦Ç®É÷´¥Áç¡¢ÀöºÞ¤Î¼«Æ°ÅêÆþ¤ò1Âæ¤Ç¹Ô¤Ê¤¨¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡£
¡ÖD10Plus¡×
¡¡4,000Pa¤ÎµÛ°úÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¤È¥â¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£µÛ°ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿å¿¡¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢±ø¤ì¤Î¼ïÎà¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3ÃÊ³¬¤Î¿åÎÌÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£