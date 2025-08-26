¡ÚÆÈ¼«±ÇÁü¡ÛÅìµþÏÑ¤Ç¥µ¥ó¥´¤Î»ºÍñ¡¡¡ÈÌó30Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Ë»£±Æ
ÅìµþÏÑ¤Ç¥µ¥ó¥´¤Î»ºÍñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥´¤¬¼¡¡¹¤Ë»ºÍñ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÍñ¤¬¡ª¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡×
25Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÅìµþÏÑ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥´¤¬»ºÍñ¤ò»Ï¤á¤¿»Ñ¤Ç¤¹¡£ÅìµþÏÑ¤Ç¥µ¥ó¥´¤Î»ºÍñ¤¬´Ñ»¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë¤ª¤è¤½30Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²¹ÃÈ²½¤ä¹õÄ¬¤ÎÂç¼Ø¹Ô¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¿å²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æî¤ÎÊý¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥µ¥ó¥´¤äµû¤Î¼ïÎà¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢»ºÍñ¤·¤¿¥µ¥ó¥´¤ÎÌÌÀÑ¤Ï¡¢Åö»þ¤è¤ê¤ª¤è¤½4ÇÜ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£