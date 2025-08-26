¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤éµð¿Í£Ï£Â¤È½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬¸òÎ®»î¹ç¡ÄÅÄÃæÈþ±©¼ç¾¡ÖÆ´¤ì¤ÎÊý¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡Ë¤Î³«¶È¤òµÇ°¤·¡¢£Ï£Â¥Á¡¼¥à¤È½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¸òÎ®»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤È¡¢µåÃÄ¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ë½÷»ÒÁª¼ê¤¬¤È¤â¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢£Ï£Â¥Á¡¼¥à¤Î£´ÈÖ»°ÎÝ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Êµð¿Í¤Ø¤Î¡Ë²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ÎÅÄÃæÈþ±©¼ç¾¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚÊý¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£