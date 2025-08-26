¡ÚAmazon¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»ー¥ë¡ÛWindows 11 Home¤ÈWindows11 Pro¤ÎDSP¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ú2025.8¡Û¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëUSBÉÕ¤¤äUSBÃ±ÂÎ¤â¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
¡ÚWindows11 Home¡Û DSP¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÆüËÜ¸ìÈÇ
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon Fashion¡ß½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¿¥¤¥à¥»ー¥ëº×¤ê¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËWindows 11¤ÎDSP¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï8·î28Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Windows 11 Home¤ª¤è¤ÓWindows11 Pro¤ÎDSP¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ã±ÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëUSBÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¤ä¡¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëUSBÃ±ÂÎ¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÚWindows11 Home¡Û DSP¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÆüËÜ¸ìÈÇ(¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëUSBÉÕ)
¡ÚWindows11 Pro¡Û DSP¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÆüËÜ¸ìÈÇ(¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëUSBÉÕ)
¡ÚWindows11 Pro¡Û DSP¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÆüËÜ¸ìÈÇ
Windows11¥¤¥ó¥¹¥Èー¥éーUSB
¢¨Windows 11 ¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹´ûÂ¸¡¦¿·µ¬PC¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ç§¾Ú¡¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£