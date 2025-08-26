¡ÚAmazon¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»ー¥ë¡Û¥Ç¥ë¤Î27¥¤¥ó¥ÁIPS¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖAW2725QF-A¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ú2025.8¡Û4K¡Ê180Hz¡Ë¤È¥Õ¥ëHD¡Ê360Hz¡Ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë²òÁüÅÙ
¥Ç¥ë 27¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖAW2725QF-A¡×¡ÊAmazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ë
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»ー¥ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¥Ç¥ë¤Î27¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖAW2725QF-A¡×¡ÊAmazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖAW2725QF-A¡×¤Ï¡¢4K¡Ê180Hz¡Ë¤È¥Õ¥ëHD¡Ê360Hz¡Ë¤òÆ°Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë²òÁüÅÙ¤Î27¥¤¥ó¥ÁIPS¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡£NVIDIA G-SYNC¤È¤Î¸ß´¹À¤ÈDCI-P3¥«¥ÐーÎ¨95%¤Î¿§°è¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö²òÁüÅÙ¤¬4K¡Ê3,840¡ß2,160¡Ë¤Î¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢180Hz¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¥²ー¥à¤ò¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯É½¼¨¡£¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¡Ë¤Î¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢360Hz¡Ê¢¨2¡Ë¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎÌÀÎÆÅÙ¤È±þÅúÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¢¨1¡Ë180Hz ¥ªー¥Ðー¥¯¥í¥Ã¥¯/165Hz ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡£
¡Ê¢¨2¡Ë360Hz¥ªー¥Ðー¥¯¥í¥Ã¥¯/330Hz¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡£